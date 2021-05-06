Ушёл из жизни лучший бомбардир «Ротора» в чемпионатах СССР Гузенко

Пресс-служба «Ротора» сообщила о смерти бывшего игрока волгоградского клуба Александра Гузенко. Известный в прошлом нападающий скончался на 70-м году жизни.

Остановилось сердце легенды волгоградского футбола.



Александр Гузенко родился и вырос в Сталинграде. Воспитанник спортклуба «Родина» и группы подготовки команды «Трактор». Закончил Волгоградский институт физической культуры. Выступал за «Трактор», «Сталь», «Баррикады» и «Ротор». В составе волгоградских команд провел более 400 игр, в которых забил более 150 голов. В 1986 году был удостоен звания Мастер спорта СССР . Лучший бомбардир «Ротора» чемпионатах СССР .



Спортивный клуб «Ротор» выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича.



Вечная память...