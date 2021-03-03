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Пеле сделал прививку от коронавируса

03 марта 2021, 16:24

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в инстаграме сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

Сегодня незабываемый день — я получил вакцину! Пандемия еще не закончилась. Мы должны сохранять дисциплину, чтобы сохранить как много больше жизней до тех пор, пока не вакцинируется большинство.

Пожалуйста, продолжайте мыть руки и оставайтесь дома, если это возможно. Когда вы выходите, пожалуйста, не забудьте надеть маску и сохраняйте социальную дистанцию. Это пройдет, если мы сможем думать о других и помогать друг другу.

Ранее от коронавируса привился главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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Остапчук 67
Остапчук 67
03 марта в 17:39
Королю крепкого здоровья!!!
Ironigor
Ironigor
03 марта в 16:50
Будь Здоров Великий !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
03 марта в 16:30
А какой вакциной!? Спутник?
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