Пеле сделал прививку от коронавируса

Легендарный бразильский футболист Пеле на своей странице в инстаграме сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

Сегодня незабываемый день — я получил вакцину! Пандемия еще не закончилась. Мы должны сохранять дисциплину, чтобы сохранить как много больше жизней до тех пор, пока не вакцинируется большинство.

Пожалуйста, продолжайте мыть руки и оставайтесь дома, если это возможно. Когда вы выходите, пожалуйста, не забудьте надеть маску и сохраняйте социальную дистанцию. Это пройдет, если мы сможем думать о других и помогать друг другу.