Джеррард и Лэмпард — в числе кандидатов на включение в Зал славы АПЛ

Официальный твиттер АПЛ объявил номинантов на включение в Зал славы.
Шесть претендентов из числа представленных будут включены в Зал славы. Список кандидатов: Тони Адамс, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Сол Кэмпбелл, Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Лес Фердинанд, Энди Коул, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Робби Фаулер, Рой Кин, Мэттью Ле Тиссье, Майкл Оуэн, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Джон Терри, Робин ван Перси, Неманья Видич, Патрик Виейра, Иан Райт.
Отдать свой голос вы можете по ссылке.
Напомним, что Тьерри Анри и Алан Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ.