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Джеррард и Лэмпард — в числе кандидатов на включение в Зал славы АПЛ

26 апреля 2021, 22:57

Официальный твиттер АПЛ объявил номинантов на включение в Зал славы.

Шесть претендентов из числа представленных будут включены в Зал славы. Список кандидатов: Тони Адамс, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Сол Кэмпбелл, Эрик Кантона, Рио Фердинанд, Лес Фердинанд, Энди Коул, Эшли Коул, Дидье Дрогба, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Робби Фаулер, Рой Кин, Мэттью Ле Тиссье, Майкл Оуэн, Петер Шмейхель, Пол Скоулз, Джон Терри, Робин ван Перси, Неманья Видич, Патрик Виейра, Иан Райт.

Отдать свой голос вы можете по ссылке.

Джеррард и Лэмпард — в числе кандидатов на включение в Зал славы АПЛ

Напомним, что Тьерри Анри и Алан Ширер стали первыми членами Зала славы АПЛ.

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Все комментарии
Геннадий Ковин
Геннадий Ковин ответ Ares_the_God (раскрыть)
27 апреля в 14:49
Стиви Джи и Скоулзи - алмазы одного размера.
Геннадий Ковин
Геннадий Ковин
27 апреля в 14:16, ред.
Скоулзи, Стиви Джи, Фрэнки Лэмпард- легендарные полузащитники АПЛ. Каждый из них - плоть от плоти свего клуба, это вызывает уважение.
DXTK
DXTK
27 апреля в 09:39, ред.
следующими должны быть Ле Тисс, Бергкамп, два виртуоза мяча. Кантона, Лэмпард, Оуэн, и Шмейхель.

PS а где Дзола?
Ares_the_God
Ares_the_God ответ allemz (раскрыть)
27 апреля в 06:26
Не могу выйти из-за облаков, боюсь испепелить хейтеров лучами своей славы))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
27 апреля в 01:47, ред.
Неплохой список номинантов, почти каждый из этих номинантов заслуживает быть в Hall of Fame.
allemz
allemz ответ Ares_the_God (раскрыть)
27 апреля в 00:30, ред.
За Ку-клукс клан
Князь, попробуй выйти из тени, слишком примитивно
Брулин
Брулин
27 апреля в 00:01
Интересно, почему Руни не включили? Агуэро тот же? Фаулер, Фердинанд, который Лес
shur
shur ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
26 апреля в 23:52
...3 года за МЮ верой и правдой отбегал, ты чего бро???!!!
Ares_the_God
Ares_the_God ответ allemz (раскрыть)
26 апреля в 23:48
А за кого вы болели, когда МС прозябал в середине таблицы?
Беренгар
Беренгар
26 апреля в 23:47
Почему нету Питера Крауча?
Ares_the_God
Ares_the_God
26 апреля в 23:47
Я за Стиви, от него эпично уСКОЛЬЗНУЛа медалька АПЛ)
allemz
allemz ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
26 апреля в 23:40
Ты хотя бы дочитываешь статьи? Анри как и Ширер уже в зале славы
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ allemz (раскрыть)
26 апреля в 23:37
Персик в футболке МЮ) Ну да-ну да... Анри куда забыли?
allemz
allemz ответ Василий Корнечук (раскрыть)
26 апреля в 23:36
Ширер уже есть в зале славы
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ allemz (раскрыть)
26 апреля в 23:30
Да, к сожалению Бекхэм еще проявил себя как симулянт. Но этот игрок нравился "гламурным" девушкам, попсовым. Да, Бекхэм это другой жанр в футболе. Хотя не бесталанный.
allemz
allemz ответ Василий Корнечук (раскрыть)
26 апреля в 23:28, ред.
У них зато Бекхэм легенда, игрок отвратительный, одними штрафными только запомнился. Не помню, кто из игроков в интервью пару лет назад отмечал это качество и насколько без него он убогий футболист)) Уж поверь, есть кандидаты куда солиднее, но их убрали в тень
sv_1969
sv_1969
26 апреля в 23:25
Достойные кандидаты!
allemz
allemz
26 апреля в 23:23, ред.
Агуэро наверное обидно за этот отбор, являясь лучшим иностранным бомбардиром АПЛ за всю историю турнира и абсолютным рекордсменом по хет-трикам, где в числе наиболее пострадавших жертв значатся все клубы топ-6. Зато днарь Ван Перси в списке, Пирес от шока наверное до сих избавится не может от такой новости)) Да, в принципе ещё по немногим игрокам есть вопросы, куда поинтереснее представители есть, их они решили оставить в тени. Я в акуе)) Составители явно тайландскую дрянь курят
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 23:19
Девид Бетти если я не перепутал команды
Василий Корнечук
Василий Корнечук
26 апреля в 23:18
Да, можно пополнить этот список многими фамилиями. Тедди Шерингем, Алан Ширер. Каждый может добавить несколько фамилий. можно вспомнить Лидс Девида О Лири и тех игроков. Там капитан был возрастной, а команда молодая. Этот список можно пополнять долго. Это будет что-то вроде американского Кливленда и зала славы рок-н-ролла.
allemz
allemz
26 апреля в 23:13
Жесть, а чо Ван Перси делает среди легенд? Продался стретфордцам и там недолго продержался, особо ничем выдающимся не запомнился. Ну тогда уж будьте добры Марка Видуку или Ди Канио включить, игроков поярче голландца хоть до утра можно перечислять, недооцененных и забытых тоже предостаточно. Предвзятая дичь..
drug01
drug01
26 апреля в 23:10
Всё заслуженно
beefs
beefs
26 апреля в 23:08
Прекрасный состав собрали...
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