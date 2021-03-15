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Умер серебряный призёр чемпионата Европы-1964 Юрий Шикунов

сегодня, 19:23

15 марта на 82-м году жизни скончался серебряный призёр чемпионата Европы-1964 Юрий Шикунов. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР. Выступал за «Торпедо» из Таганрога, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Со сборной СССР становился вице-чемпионом Европы-1964, а в составе СКА – серебряным призёром чемпионата СССР-1966. Дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР.

После окончания игровой карьеры Шикунов работал начальником в ростовском СКА, был тренером в «Ростсельмаше», возглавлял «Шахтёр» из города Шахты.

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Источник: premierliga.ru
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