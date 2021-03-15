Умер серебряный призёр чемпионата Европы-1964 Юрий Шикунов

15 марта на 82-м году жизни скончался серебряный призёр чемпионата Европы-1964 Юрий Шикунов. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ .

Юрий Иванович всю жизнь посвятил футболу, был мастером спорта СССР и заслуженным тренером РСФСР . Выступал за «Торпедо» из Таганрога, ростовский СКА и «Ростсельмаш». Со сборной СССР становился вице-чемпионом Европы-1964, а в составе СКА – серебряным призёром чемпионата СССР -1966. Дважды входил в список 33 лучших футболистов СССР .