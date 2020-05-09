Деды футболистов сборной России, приближавшие День Победы

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сегодня, 13:28

РФС при поддержке ДФЛ запустил специальный проект к 75-летию победы, в рамках которого о прошедших войну родственниках рассказали футболисты сборных России.

Тимофей Иванович Головин

Тимофей Иванович появился на свет в селе Солтон Алтайского края в конце первого десятилетия XX века (точный год неизвестен). На войне с апреля 1942-го, воевал в составе стрелкового корпуса на Калининском фронте. С тяжелыми боями прадедушка Головина со своими сослуживцами прорывал первую полосу обороны противника, окопавшегося на нашей земле. Немцы отчаянно огрызались, в ходе их операции «Марс», 75-я стрелковая бригада Тимофея Ивановича потеряла 80-90% личного состава.

Позже Головин служил в минометном полку, участвовал в Демянской и Старорусской операциях, а в июне 1943-го отметился в последней фазе Курской битвы. Тимофей Иванович выучился на телефониста и 11 февраля 1944-го совершил подвиг, за который был награжден медалью «За отвагу». Под мощнейшим огнем он устранял многочисленные разрывы линии связи, что позволило координировать действия частей нашего войска и отбить коварную контратаку противника.

Александр Макарович Чайка

Прадед Алексея и Антона Миранчуков

Прадед полузащитников «Локомотива» и сборной России во время Великой Отечественной войны защищал в составе 157-й стрелковой дивизии Одессу, Севастополь и Керчь, принимал участие в Сталинградской битве, позже его дивизия участвовала в наступательных операциях на смоленском направлении и освободила многие населенные пункты в Смоленской области и на территории Беларуси.

Не посчастливилось Александру Макаровичу попасть в плен, но посчастливилось освободиться целым и невредимым, если, конечно, не считать ран на сердце, которыми заплатили за Великую Победу все участники Великой Отечественной войны. Чайка был награжден памятным знаком «За мужество и любовь к Отечеству».

Мурад Ахмедович Оздоев

Дедушка Магомеда Оздоева

Мурад Ахмедович ушел на войну добровольцем, дедушка Магомеда — боевой летчик с огромным стажем, служил он в 315-й истребительной авиационной Рижской дивизии, совершил 248 боевых вылетов и лично сбил пять самолетов противника. Младшего лейтенанта авиации Оздоева в наградных списках называют «отважным соколом», он принимал участие не только в боевых операциях, но и совершал полеты над территорией врага с разведывательными заданиями.

Младший лейтенант Оздоев не раз рисковал жизнью, однажды попал под плотный огонь зенитной артиллерии противника, вследствие чего вынужден был направить поврежденную машину в эшелоны врага, а сам в последний момент выпрыгнул с парашютом. Раненый летчик в бессознательном состоянии попал в плен, когда окреп, несколько раз безуспешно пытался бежать из лагеря, но был освобожден советскими войсками только накануне Дня Победы.

Больше года Мурад Ахмедович считался погибшим и даже был посмертно приставлен к званию героя СССР , но награждение так и не состоялось. За свои подвиги в воздухе прадедушка Магомеда награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Красного Знамени, а в 50-летнюю годовщину Великой Победы справедливость была восстановлена: указом президента Оздоеву присвоили звание героя Российской Федерации.

Василий Фёдорович Мушанков

Прадед Александра Соболева

Уроженец Новосибирской области, чей правнук будет играть за московский «Спартак» и стремиться попасть в сборную России по футболу, служил разведчиком, воевал на Белорусских фронтах. В ходе Великой Отечественной 37-я гвардейская стрелковая дивизия, в отдельной разведывательной роте, которой служил Василий Федорович, освободила около 50 городов и свыше 1500 других населенных пунктов, уничтожила и пленила порядка 60 тысяч солдат и офицеров противника.

Мушанков получил на войне два ранения, за выполнение боевых заданий и самоотверженность награжден Орденом Красного Знамени и медалью «За отвагу». Наверняка Александр Соболев не раз слышал от прадеда истории разведчика о бесшумном преодолении минных полей и проволочных заграждений, об операциях по взятию «языка» и других опасных заданиях на территории противника. На боевом счету Василия Федоровича семь «языков» и пять убитых оккупантов.

Михаил Васильевич Пикулькин, Василий Андреевич Сергеев, Яков Ефимович Мушин и Николай Иванович Чалов

Прадеды Федора Чалова

У форварда ЦСКА крутые прадеды. Михаил Васильевич Пикулькин родился в конце XIX века, а на Великую Отечественную отправился уже видавшим ужасы гражданской войны солдатом. Простым пехотинцем Михаил Васильевич прошел половину Европы, принимал участие в освобождении Украины, Венгрии и Чехословакии, награжден медалью «За боевые заслуги».

Василий Андреевич Сергеев был летчиком, в ряды Красной Армии он попал еще в 1936 году, во время Великой Отечественной войны был младшим лейтенантом, командиром звена, летал на Як-1. У прадеда Федора Чалова трагическая судьба: он погиб в первые недели войны, не вернувшись с боевого задания над Ростовской Областью. Василий Андреевич так и не увидел свою дочь Нину, бабушку Федора Чалова по материнской линии.

Яков Ефимович Мушин, которого форвард ЦСКА ласково называет «деда», в годы войны работал в Московском авиационном институте (МАИ) и принимал деятельное участие в его эвакуации. По словам Федора, от Якова Ефимовича ему передалась потребность помогать людям. Николай Иванович Чалов был танкистом и погиб молодым в сражении на территории Беларуси в начале 1942 года. Вечная память героям!

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