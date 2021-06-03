Вывеска «Газпром Арена» на фасаде стадиона останется во время Евро-2020

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сегодня, 10:13

Директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что вывеска «Газпром Арена», установленная на фасаде стадиона в Санкт-Петербурге, останется во время чемпионата Европы по футболу.

Согласно правилам УЕФА , во время соревнований в названии арен не должны упоминаться коммерческие организации. «Газпром» является одним из спонсоров чемпионата Европы.

«Не будет убрана надпись „Газпром“ со стадиона, так как это один из спонсоров Евро», — сказал Сорокин.

Недавно главная арена Санкт-Петербурга вошла в топ футбольных стадионов мира.