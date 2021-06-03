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Вывеска «Газпром Арена» на фасаде стадиона останется во время Евро-2020

сегодня, 10:13

Директор российской части оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что вывеска «Газпром Арена», установленная на фасаде стадиона в Санкт-Петербурге, останется во время чемпионата Европы по футболу.

Согласно правилам УЕФА, во время соревнований в названии арен не должны упоминаться коммерческие организации. «Газпром» является одним из спонсоров чемпионата Европы.

«Не будет убрана надпись „Газпром“ со стадиона, так как это один из спонсоров Евро», — сказал Сорокин.

Недавно главная арена Санкт-Петербурга вошла в топ футбольных стадионов мира.

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Все комментарии
Вoлхв
Вoлхв
сегодня в 12:07
Ну деньги то уплачены, получите рекламу
PetrTerentyev78
PetrTerentyev78
сегодня в 10:33
Некоторые НАСТОЛЬКО равнее, это всё давно понятно... Господа, вот только спонсор - газмяс и газмясом вы можете обмазываться сколько угодно, но арена должна носить нейтральное название на время международного турнира сборных. Только, к сожалению, газового бабла в ручную уефа влито столько, что ноги о неё вытирать можно уже даже в таких мелочах.
Liverpoolets
Liverpoolets
сегодня в 10:29
Хорошо, хоть не почта России, самая медленная почта в мире.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 10:16
Ух,как камень с души,а то мы так переживали,по этому поводу...))))
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 10:14
Пусть все читают о главном достоянии, другого то нет в стране.
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