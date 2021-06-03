ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЕвро-2020

Самедов: «Не надо думать, что отсутствие Де Брюйне поможет сборной России»

сегодня, 01:10
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Экс-полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о контрольных матчах российской команды и поделился ожиданиями от предстоящей игры россиян против Бельгии в первом туре Евро-2020.

В контрольных матчах нам противостоят хорошие европейские команды [Польша и Болгария]. Считаю, что мы подобрали правильных спарринг-партнёров. Эти игры помогут подготовиться к Евро.

Понятно, что болельщикам всегда хочется победы, но важен только результат на Евро. В этих матчах, конечно, нужен хороший результат, но ребята сейчас под нагрузкой, налаживают пока какие-то связи. Поэтому счёт на табло — сейчас не самое важное.

Де Брюйне — игрок мирового уровня, суперзвезда. Но сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже Де Брюйне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические. Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие Де Брюйне нам поможет. В любом случае нужна полная концентрация. Каждый игрок должен сыграть на 101%, чтобы у нас получился удачный результат в этой игре. Ничья была бы отличным исходом.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне получил серьёзную травму в финале Лиги чемпионов против «Челси» (0:1). 29-летний хавбек попал в итоговую заявку сборной Бельгии на ЧЕ-2020, но его участие в матче с Россией находится под вопросом.

Все новости
Шиманьски: «В России сильная лига, играть здесь интересно»
Вчера, 17:06 Комментарии4
Дворкович: «Выход сборной из группы будет удовлетворительным результатом»
Вчера, 15:02 Комментарии11
Газзаев: «Окончательная заявка — оптимальный состав сборной России»
Вчера, 14:03 Комментарии9
Отец Сафонова: «Надеюсь, что Матвей станет основным вратарем сборной»
Вчера, 13:57 Комментарии4
Колосков: «Основным вратарём на чемпионате Европы будет Шунин»
Вчера, 13:54 Комментарии4
Самедов: «Думал, что Лунёв попадёт в итоговую заявку»
Вчера, 13:24 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:21
Очень хочется верить, что хоть в ничью сыграть !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100