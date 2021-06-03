Самедов: «Не надо думать, что отсутствие Де Брюйне поможет сборной России»

Экс-полузащитник сборной России высказался о контрольных матчах российской команды и поделился ожиданиями от предстоящей игры россиян против Бельгии в первом туре Евро-2020.

В контрольных матчах нам противостоят хорошие европейские команды [Польша и Болгария]. Считаю, что мы подобрали правильных спарринг-партнёров. Эти игры помогут подготовиться к Евро.

Понятно, что болельщикам всегда хочется победы, но важен только результат на Евро. В этих матчах, конечно, нужен хороший результат, но ребята сейчас под нагрузкой, налаживают пока какие-то связи. Поэтому счёт на табло — сейчас не самое важное.

Де Брюйне — игрок мирового уровня, суперзвезда. Но сборная Бельгии настолько мощная, что они всегда найдут, кем заменить даже Де Брюйне. Это будет непросто, но, поверьте, резервы у них фантастические. Бельгия — один из главных фаворитов турнира. Поэтому не надо думать, что отсутствие Де Брюйне нам поможет. В любом случае нужна полная концентрация. Каждый игрок должен сыграть на 101%, чтобы у нас получился удачный результат в этой игре. Ничья была бы отличным исходом.