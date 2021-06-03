Евсеев — об игре сборной России: «Впечатление приятное осталось»

Российский тренер поделился мнением о товарищеском матче Польша — Россия (1:1).

Вернулся вчера из Ярославля к началу матча сборной. Смотрел игру внимательно, что хочу сказать. У меня осталось приятное впечатление от сборной. Видно, что команда хорошо поработала на сборе, выглядели активно, движение было хорошим. Да, гол застал врасплох. Но сравняли счет заслуженно. Покажется, что не было остроты, но двигались, оказывали давление на игроков, владеющих мячом, прессинговали. В той зоне, где был мяч, постоянно оказывалась группа наших игроков.

Все спрашивали, могут ли Миранчук и Головин играть вместе? Могут. Могут ли они играть лучше? Могут. Надеюсь, на Евро это увидим. Есть пример, как сборная играла перед чемпионатом мира. Сколько было тогда стрел в адрес тренерского штаба, но потом на турнире мы увидели другую команду. Сейчас идет подготовка, когда задача одна: быть функционально готовым к первой игре. Впечатление приятное осталось.