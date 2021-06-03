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Евсеев — об игре сборной России: «Впечатление приятное осталось»

сегодня, 10:10
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша1 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Вадим Евсеев поделился мнением о товарищеском матче Польша — Россия (1:1).

Вернулся вчера из Ярославля к началу матча сборной. Смотрел игру внимательно, что хочу сказать. У меня осталось приятное впечатление от сборной. Видно, что команда хорошо поработала на сборе, выглядели активно, движение было хорошим. Да, гол застал врасплох. Но сравняли счет заслуженно. Покажется, что не было остроты, но двигались, оказывали давление на игроков, владеющих мячом, прессинговали. В той зоне, где был мяч, постоянно оказывалась группа наших игроков.

Все спрашивали, могут ли Миранчук и Головин играть вместе? Могут. Могут ли они играть лучше? Могут. Надеюсь, на Евро это увидим. Есть пример, как сборная играла перед чемпионатом мира. Сколько было тогда стрел в адрес тренерского штаба, но потом на турнире мы увидели другую команду. Сейчас идет подготовка, когда задача одна: быть функционально готовым к первой игре. Впечатление приятное осталось.

Сами игроки сборной России уверены, что могли одержать в матче с Польшей победу.

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Все комментарии
Борислaв
Борислaв
сегодня в 12:08
А у меня нет....провал в обороне полный
oncha
oncha
сегодня в 11:52
После третьей и не такое покажется.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:31
Играли так себе,в официальных матчах посмотрим,кто чего стоит!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:11
Воо ,сейчас придут специалисты высшего уровня , класса - " Шикарный диван 🛋" и Евсееву и сборной сейчас достанется по самое немогу !!! Они то точно знают, они в жизни многое прошли , одним словом -"Спецы" !!! Зря это Евсеев так, лучше бы промолчал !?!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:08
Наверное многие другое смотрели))
galem72
galem72
сегодня в 10:58
Пустому тренеру и пустая игра нравится. Скоро будут радость лить, что сборка в полном составе на траву вышла и это заслуга именно главного тренера.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:17
Игры не было вообще, откуда приятные впечатления? Вадик пивком баловался и настроение улучшилось?
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