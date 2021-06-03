Радимов: «Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на ЧЕ-2020»

Экс-игрок сборной России, наставник «Зенита-2» оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.

По моему мнению, все лучшие, кого можно было пригласить, в заявке точно есть. Матч со сборной Польши показал, что именно по такой же схеме наша команда будет играть со сборной Бельгии. Единственное изменение, которое может быть – Марио Фернандес будет играть вместо кого-то из крайних защитников. Мне кажется, что сейчас команда выглядит физически намного лучше, чем во время финального подготовительного этапа в преддверии чемпионата мира в России.

Наши перспективы на чемпионате Европы немного зависят от удачи. Я не сомневаюсь, что сборная России сумеет выйти из группы. В плей-офф уже зависит от того, на кого попадаем. Если попадём на фаворитов, то будет сложней, хотя нет ничего невозможно, сборную Испании на чемпионате мира мы же прошли.