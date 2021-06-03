Радимов: «Не сомневаюсь, что сборная России выйдет из группы на ЧЕ-2020»

Экс-игрок сборной России, наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил перспективы национальной команды на Евро-2020.
По моему мнению, все лучшие, кого можно было пригласить, в заявке точно есть. Матч со сборной Польши показал, что именно по такой же схеме наша команда будет играть со сборной Бельгии. Единственное изменение, которое может быть – Марио Фернандес будет играть вместо кого-то из крайних защитников. Мне кажется, что сейчас команда выглядит физически намного лучше, чем во время финального подготовительного этапа в преддверии чемпионата мира в России.
Наши перспективы на чемпионате Европы немного зависят от удачи. Я не сомневаюсь, что сборная России сумеет выйти из группы. В плей-офф уже зависит от того, на кого попадаем. Если попадём на фаворитов, то будет сложней, хотя нет ничего невозможно, сборную Испании на чемпионате мира мы же прошли.
Вчера сборная России провела восстановительную тренировку после товарищеской игры с Польшей (1:1).