Витория: «Я против культа результата, который правит футболом»

Новый главный тренер «Спартака» высказался о своём видении футбола.

Я постоянно борюсь с ярлыками. Я выступаю против культа результата, который правит футболом. Иногда можно наблюдать фантастическую игру, которая не приносит трофеи.

Спасение команды от вылета может быть прекрасной работой. Она может быть даже сложнее, чем завоевание титула с другим клубом. И этому не всегда придают должное значение.

Мне бы хотелось, чтобы компетентность тренера анализировали больше, чем его результаты. Но таков наш мир. Я люблю рассказывать своим игрокам историю о скрипаче, который собирает полный концертный зал с очень дорогими билетами, а на следующий день играет в метро, практически не привлекая внимание.

Трофеи имеют фундаментальное значение, этого нельзя отрицать. Яркие моменты являются штампом в жизни тренера. И нет штампа важнее, чем завоевание титула.