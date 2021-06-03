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Витория: «Я против культа результата, который правит футболом»

сегодня, 02:35

Новый главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о своём видении футбола.

Я постоянно борюсь с ярлыками. Я выступаю против культа результата, который правит футболом. Иногда можно наблюдать фантастическую игру, которая не приносит трофеи.

Спасение команды от вылета может быть прекрасной работой. Она может быть даже сложнее, чем завоевание титула с другим клубом. И этому не всегда придают должное значение.

Мне бы хотелось, чтобы компетентность тренера анализировали больше, чем его результаты. Но таков наш мир. Я люблю рассказывать своим игрокам историю о скрипаче, который собирает полный концертный зал с очень дорогими билетами, а на следующий день играет в метро, практически не привлекая внимание.

Трофеи имеют фундаментальное значение, этого нельзя отрицать. Яркие моменты являются штампом в жизни тренера. И нет штампа важнее, чем завоевание титула.

Ранее Витория признался, что выбрал «Спартак» из-за возможности завоевания трофеев.

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Все комментарии
311
311
сегодня в 03:02
Ясно, соломки подстелил!)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 03:02
Ну началось. Все знают что деньги это зло, но без них жить тяжело. Короче с этим тренером, ожидается что Спартак в свой юбилейный год, покажет искромётный футбол, но будет бороться за место в первой десятке.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:37
въехал "незнаюкуда")
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