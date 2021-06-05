Велозу: «Роналду хочет выиграть Лигу чемпионов с „Ювентусом“»

Полузащитник «Вероны» Мигель Велозу поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Футболисты вместе выступали в составе сборной Португалии.
Роналду хочет выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом», я его знаю. Он имеет менталитет, который всегда ведёт его к достижению цели. Вот почему я не думаю, что он уйдет из «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что ПСЖ вступил в переговоры с Роналду.
То что ты говоришь больше подходит гному.
По ходу попутал малёха с кем не бывает.
То что ты говоришь больше подходит гному.
По ходу попутал малёха с кем не бывает.
Сделали из него пуп земли причём совершенно необоснованно.
Его больше беспокоят личные рекорды и амбиции...
Сделали из него пуп земли причём совершенно необоснованно.
Его больше беспокоят личные рекорды и амбиции...