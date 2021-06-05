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Велозу: «Роналду хочет выиграть Лигу чемпионов с „Ювентусом“»

05 июня 2021, 13:16

Полузащитник «Вероны» Мигель Велозу поделился мнением о будущем нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Футболисты вместе выступали в составе сборной Португалии.

Роналду хочет выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом», я его знаю. Он имеет менталитет, который всегда ведёт его к достижению цели. Вот почему я не думаю, что он уйдет из «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что ПСЖ вступил в переговоры с Роналду.

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Все комментарии
kind pennywise
kind pennywise
вчера в 00:31
С этим составом Юве ничего не светит даже в серии А
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июня в 17:37
Этот чудило глупости сказал
faneng
faneng
05 июня в 15:07
Мало ли, что он хочет. В матче с Порту он как бревно в проруби болтался.
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
05 июня в 14:13
с Юве не светит ему ЛЧ.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
05 июня в 14:10
Взял Чемп Италии, Кубок Италии и Суперкубок Италии. Теперь можно и во Францию.
feris1
feris1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июня в 13:40
Это ты случайно не про месси?
То что ты говоришь больше подходит гному.
По ходу попутал малёха с кем не бывает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 13:28
Видимо он со своим менталитетом не хотел выиграть чемпионат Италии.
Сделали из него пуп земли причём совершенно необоснованно.
Его больше беспокоят личные рекорды и амбиции...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 13:22
Джиджи тоже мечтал так и не выиграл хотя уже пора на пенсию.
Ironigor
Ironigor
05 июня в 13:18
Ну а якже ПСЖ ???
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