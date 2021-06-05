Моуриньо: «Сборная Италии выйдет в полуфинал Евро-2020»

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо оценил шансы сборной Италии на Евро-2020.
Я внимательно посмотрю на своих игроков из «Ромы», которые выступают в составе сборной Италии. В сборной этой страны есть хорошее сочетание опытных и молодых футболистов, которые знают, как побеждать.
Роберто Манчини — очень опытный тренер. Он провёл 20 лет, тренируя в лучших лигах лучших стран. Так что он более чем готов и уже в квалификационной фазе показывает, насколько он хорош. У сборной Италии сложно найти слабые стороны. Думаю, они выйдут в полуфинал Евро.
Ранее сообщалось, что Моуриньо предлагал Криштиану Роналду перейти в «Рому».
Даже не знаю за счет чего они должны попасть в полуфинал?
Даже не знаю за счет чего они должны попасть в полуфинал?