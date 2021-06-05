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Моуриньо: «Сборная Италии выйдет в полуфинал Евро-2020»

05 июня 2021, 12:44

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо оценил шансы сборной Италии на Евро-2020.

Я внимательно посмотрю на своих игроков из «Ромы», которые выступают в составе сборной Италии. В сборной этой страны есть хорошее сочетание опытных и молодых футболистов, которые знают, как побеждать.

Роберто Манчини — очень опытный тренер. Он провёл 20 лет, тренируя в лучших лигах лучших стран. Так что он более чем готов и уже в квалификационной фазе показывает, насколько он хорош. У сборной Италии сложно найти слабые стороны. Думаю, они выйдут в полуфинал Евро.

Ранее сообщалось, что Моуриньо предлагал Криштиану Роналду перейти в «Рому».

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Все комментарии
David Young
David Young
05 июня в 20:57
Италия - один из главных фаворитов Евро-2020.
Шуnя771
Шуnя771
05 июня в 14:06
Что бы ни говорили, Жозе толк в футболе разумеет.
drug01
drug01
05 июня в 13:51
Золотые слова Пусть так и будет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 13:17
Жозику лучше делать прогнозы по сборной Португалии как никак эта страна ближе ему.
Меч Уоллеса
Меч Уоллеса
05 июня в 12:59
Странный этот Маур и прогнозы у него странные)
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
05 июня в 12:50, ред.
вот взял и сглазил))) Топ игроков в Италии как не было так и нет =)
Даже не знаю за счет чего они должны попасть в полуфинал?
izrafel
izrafel
05 июня в 12:46
Посмотрим, загадывать не будем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 12:45
Какое тело португалу до Италии?
Ironigor
Ironigor
05 июня в 12:45
Может быть, всё может быть !!!
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