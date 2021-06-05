Погба считает, что Канте может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о шансах выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Ранее я говорил, что у Канте будет возможность стать обладателем «Золотого мяча», если «Челси» выиграет Лигу чемпионов. Их победа была заслуженной, а Нголо всегда был эффективным на поле. Он может выиграть «Золотой мяч», если Франция успешно выступит на Евро.