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Погба считает, что Канте может выиграть «Золотой мяч»

05 июня 2021, 15:58

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о шансах Нголо Канте выиграть «Золотой мяч» в этом году.

Ранее я говорил, что у Канте будет возможность стать обладателем «Золотого мяча», если «Челси» выиграет Лигу чемпионов. Их победа была заслуженной, а Нголо всегда был эффективным на поле. Он может выиграть «Золотой мяч», если Франция успешно выступит на Евро.

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Все комментарии
БиллиБоб
БиллиБоб ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
05 июня в 18:26
Кто же? Небось Месси и Ронулду?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 18:03
Погба далёк от футбола, есть лучше чем Канте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 18:03
Надо дать Конте золотой мяч для разнообразия,ато одни и теже на манеже!
Ironigor
Ironigor
05 июня в 17:25
Есть очень хорошие шансы на Золотой мяч у Канте !!!
В лиги Чемпионов он это уже доказал своей классной игрой. Осталось сделать ещё один шаг на Чемпионате Европы!!! Тем более игра сборной Франции говорит о том что она пройдёт далеко, соответственно у Канте будет в его распоряжение много матчей, для того чтобы показать ещё раз свой класс и мастерство. Как говорится все шансы у Канте есть лучшим на Чемпионате Европы и соответственно стать ближе к заветной цели ,завоевания приза Золотой мяч !!! Игрок который все девяносто минут находится в движении и везде успевает быть полезен на все сто процентов, независимо от того где бы он не играл от защиты до нападения, ну и конечно может забивать красивые мячи в ворота соперников. Выскожу ещё свое мнение на счёт борьбы с проявлением расизма и набирающем движение BLM, политика влезает в спорт с большой скоростью и это ещё один плюс, что даёт Канте ещё больше возможности стать обладателем Золотого мяча.
Ну что , осталось ещё немного времени для подтверждения этого !!! Удачи Канте !!! Всем Добра !!!
Feanor1993
Feanor1993
05 июня в 17:20
И выиграет. Буду за Францию болеть, только из-за Канте. А то уже много лет как ЗМ утратил своё значение. Выдают в кабинетах УЕФА.
Loko best 1
Loko best 1
05 июня в 16:55
Шансы у него будут только в том случае,если он на Евро сыграет также как в последних трёх матчах ЛЧ.
ZjzoRe
ZjzoRe
05 июня в 16:43
Погба - капризный и инфантильный, позер и понторез...
но как же подкупает то, как он всегда поддерживает Канте, помогает ему вписаться в компанию. Это как крутой парень, который не дает в обиду одноклассникам своего друга-ботаника)
КЭТиК
КЭТиК
05 июня в 16:16
Шансы 100 процентов.
beefs
beefs
05 июня в 16:09
а про Левандовского забыли?...
VAN ARM
VAN ARM
05 июня в 16:06
вот и будем смотреть)))
mihaluch
mihaluch
05 июня в 16:03
Сначала лига затем Евро.
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