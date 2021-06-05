Погба считает, что Канте может выиграть «Золотой мяч»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о шансах Нголо Канте выиграть «Золотой мяч» в этом году.
Ранее я говорил, что у Канте будет возможность стать обладателем «Золотого мяча», если «Челси» выиграет Лигу чемпионов. Их победа была заслуженной, а Нголо всегда был эффективным на поле. Он может выиграть «Золотой мяч», если Франция успешно выступит на Евро.
В лиги Чемпионов он это уже доказал своей классной игрой. Осталось сделать ещё один шаг на Чемпионате Европы!!! Тем более игра сборной Франции говорит о том что она пройдёт далеко, соответственно у Канте будет в его распоряжение много матчей, для того чтобы показать ещё раз свой класс и мастерство. Как говорится все шансы у Канте есть лучшим на Чемпионате Европы и соответственно стать ближе к заветной цели ,завоевания приза Золотой мяч !!! Игрок который все девяносто минут находится в движении и везде успевает быть полезен на все сто процентов, независимо от того где бы он не играл от защиты до нападения, ну и конечно может забивать красивые мячи в ворота соперников. Выскожу ещё свое мнение на счёт борьбы с проявлением расизма и набирающем движение BLM, политика влезает в спорт с большой скоростью и это ещё один плюс, что даёт Канте ещё больше возможности стать обладателем Золотого мяча.
Ну что , осталось ещё немного времени для подтверждения этого !!! Удачи Канте !!! Всем Добра !!!
В лиги Чемпионов он это уже доказал своей классной игрой. Осталось сделать ещё один шаг на Чемпионате Европы!!! Тем более игра сборной Франции говорит о том что она пройдёт далеко, соответственно у Канте будет в его распоряжение много матчей, для того чтобы показать ещё раз свой класс и мастерство. Как говорится все шансы у Канте есть лучшим на Чемпионате Европы и соответственно стать ближе к заветной цели ,завоевания приза Золотой мяч !!! Игрок который все девяносто минут находится в движении и везде успевает быть полезен на все сто процентов, независимо от того где бы он не играл от защиты до нападения, ну и конечно может забивать красивые мячи в ворота соперников. Выскожу ещё свое мнение на счёт борьбы с проявлением расизма и набирающем движение BLM, политика влезает в спорт с большой скоростью и это ещё один плюс, что даёт Канте ещё больше возможности стать обладателем Золотого мяча.
Ну что , осталось ещё немного времени для подтверждения этого !!! Удачи Канте !!! Всем Добра !!!