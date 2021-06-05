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Ленгле: «Я останусь в „Барселоне“ в следующем сезоне»

05 июня 2021, 15:28

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле поделился мнением о своём будущем, а также высказался относительно работы Рональда Кумана.

Я не думаю об уходе из клуба. Я подписал новый контракт в прошлом сезоне. Я буду в «Барселоне» в следующем сезоне.

Куман хорошо поработал в первый год. У нас были сложные периоды, но были и победы, положительные результаты. Я с нетерпением жду продолжения проделанной работы и прогресса в следующем году. Мы движемся в правильном направлении.

3 июня президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Куман останется на должности главного тренера клуба в следующем сезоне.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июня в 15:57
Пусть остаётся,лишь бы пользу приносил!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
05 июня в 15:54
Значит карлик одобрил.
Van Vanovich
Van Vanovich
05 июня в 15:46
Тогда играй в футбол и завязывай с цирковыми номерами.)))
1bear
1bear
05 июня в 15:42
я рад,что Барса ещё минимум год ничего не выиграет
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