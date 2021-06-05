Ленгле: «Я останусь в „Барселоне“ в следующем сезоне»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле поделился мнением о своём будущем, а также высказался относительно работы Рональда Кумана.
Я не думаю об уходе из клуба. Я подписал новый контракт в прошлом сезоне. Я буду в «Барселоне» в следующем сезоне.
Куман хорошо поработал в первый год. У нас были сложные периоды, но были и победы, положительные результаты. Я с нетерпением жду продолжения проделанной работы и прогресса в следующем году. Мы движемся в правильном направлении.
3 июня президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что Куман останется на должности главного тренера клуба в следующем сезоне.