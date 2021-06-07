Руководство «Спартака» приняло решение оставить Мирзова в команде

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» , подтвердил, что футболист останется в московском клубе в следующем сезоне.

Мирзов возвращается в «Спартак» и работает только с ним. На данный момент у него остался год контракта с «красно-белыми». Резиуан едет вместе с командой на сборы в Австрию, а после работает с основой. Решение оставить Мирзова в «Спартаке» приняло руководство клуба.