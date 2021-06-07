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Руководство «Спартака» приняло решение оставить Мирзова в команде

вчера, 19:49

Александр Клюев, агент полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, подтвердил, что футболист останется в московском клубе в следующем сезоне.

Мирзов возвращается в «Спартак» и работает только с ним. На данный момент у него остался год контракта с «красно-белыми». Резиуан едет вместе с командой на сборы в Австрию, а после работает с основой. Решение оставить Мирзова в «Спартаке» приняло руководство клуба.

Ранее сам Мирзов подтвердил информацию, что проведёт сборы вместе со «Спартаком».

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112910415
112910415
сегодня в 06:55
облегченная версия Айртона
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:13
Ну и правильно ! А то сначала разбазарят всех ,а потом судорожно ищут замену !
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 21:52
А тренера то спросили?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:32, ред.
Идиоты, разве могло быть по другому? Он ещё Куинси даст фору
Мирзов пригодится в отборе к ЛЧ, если мы забьем первыми и нужно будет убегать в постоянные контры
galem72
galem72
вчера в 20:23
Не самый плохой скамеечник, тем более паспортист.
dalex83
dalex83
вчера в 20:12
Тренер решил посмотреть на сборах , а там или в аренду ..
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:04
Интересно кто это такие, руководство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:59
Зарема настойчивая девушка...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:58
Через пару недель парню уже 28 стукнет, пора бы уже осесть где то хотя бы годика на три. Сколько можно мотаться по клубам??? Парень техничный , даже слишком, часто заигрывается , все хочет сделать сам, что и является его главным минусом. Пора бы уже повзрослеть и играть больше на команду , а не на себя. Был бы он более командным игроком , то цены бы ему не было. Ждем от парня прозрения и более командной игры.
Всем здоровья.
Feanor1993
Feanor1993 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:57
Не думаю, что пожалеет. В Спартак идут не ради титулов и развития, а совершенно с меркантильными мотивами)
makkie
makkie
вчера в 19:57
Ой, зря!

Мирзов - это совсем не формат Спартака, ни игроцки, ни ментально.
Отпустить бы его с Богом, чтобы не мучил себя и нас. Ибо не заиграет!
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:54
Тренер его ещё не видел, а его уже оставили, - "Без меня, меня женили" !!!
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:53
Время покажет! Щас во многих клубах творится непонятное!И у Локо и а Вас и тем более в Спартаке))
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:52
Зачем им Руй)))
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:52
Так и будет 100% !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:50
Как бы потом парень не пожалел.
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