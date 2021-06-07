У «Челси» и «Ман Сити» больше всего представителей на Евро, а «Реал» и ПСЖ прислали столько же футболистов, как и «Спартак»

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сегодня, 14:57

Взгляд на участников сквозь призму клубных пристрастий.

Представительство по лигам. Англия вне конкуренции, РПЛ — в топ-5

Сначала свяжем заявленных на Евро-2022 футболистов с чемпионатами, в которых они выступают. Давайте взглянем на первую десятку наиболее широко представленных на чемпионате Европы лиг (в скобках указана общая стоимость игроков по «Трансфермаркту»):

10 место. Голландская Эредивизие — 17 футболистов (212.8 млн евро)

9 место. Турецкая Суперлига — 18 футболистов (106.3 млн евро)

8 место. Украинская Премьер-Лига — 19 футболистов (120 млн евро)

7 место. Английский Чемпионшип — 29 футболистов (107.35 млн евро)

6 место. Французская Лига 1 — 29 футболистов (722.8 млн евро)

5 место. Российская Премьер-Лига — 32 футболиста (255.1 млн евро)

4 место. Испанская Ла Лига — 40 футболистов (1.3 млрд евро)

3 место. Итальянская Серия A — 71 футболист (1.73 млрд евро)

2 место. Немецкая Бундеслига — 89 футболистов (1.92 млрд евро)

1 место. Английская Премьер-Лига — 120 футболистов (3.51 млрд евро)

- РПЛ гораздо шире представлена на Евро-2020, чем французская Лига 1, голландская, турецкая или португальская лиги. Впрочем, это в основном связано со склонностью отечественных футболистов к домоседству: 22 из 32 представителей российского чемпионата на Евро — футболисты сборной России.

- Английский футбол вне конкуренции, ведь АПЛ возглавляет список, а второй английский дивизион — Чемпионшип, занял седьмую строчку. Таким образом 152 из 622 заявленных на Евро-2020 футболистов выступают в Англии (есть еще двое из третьего дивизиона и валлиец, игравший в молодежной Премьер-Лиге). 24.5%, почти каждый четвертый.

- Домашний чемпионат действующих чемпионов Европы прислал на Евро-2020 всего лишь 8 футболистов: чемпионат Португалии идет вровень с датской, словацкой и кипрской лигами.

- Испанский футбол явно переживает не лучшие времена, раз в Ла Лиге втрое меньше футболистов сборных-участниц Евро-2020, чем в АПЛ , да и от Серии A с Бундеслигой испанцы тоже серьезно отстали.

- Представители 42 различных лиг сыграют на Евро-2020.

Представительство по клубам. Финалисты Лиги чемпионов вне конкуренции

- Контракты, начинающие действовать с нового сезона не учитываются. Например, Антон Заболотный является футболистом «Сочи» до 30 июня, а Максим Мухин де-юре представляет «Локомотив», хотя с 1 июля оба станут футболистами ЦСКА .

- По состоянию на сегодняшний день на Евро-2020 заявлены представители 210 клубов.

- 87 клубов (41.5%) отправили на чемпионат Европы всего лишь по одному футболисту. В этой обширнейшей группе «Атлетик» из Бильбао (Унаи Симон), «Ахмат» (Андрей Семенов), «Бетис» (Вильям Карвалью), «Виссел Кобе» (Томас Вермален) и «Гетеборг» (Марек Гамшик).

- 43 клуба (20.5%) могут похвастаться двумя представителями на Евро-2020. В этой компании встречаем казанский «Рубин» (Макаров и Дюпин), московское «Динамо» (Шунин и Фомин), а также «Порту» (Пепе и Сержи Оливейру), «Лацио» (Ачерби и Иммобиле) и победивший в Лиге Европы «Вильярреал» (Пау Торрес и Жерар Морено).

- 23 клуба (11%) прислали по три футболиста. ЦСКА (Влашич, Фернандес, Дивеев) в одной группе с чемпионами Португалии и Турции «Спортингом» и «Бешикташем», «Севильей», «Бенфикой», «Марселем», «Ромой» и «Монако» (Головин, Бен-Йеддер, Фолланд).

- 17 клубов (8%) будут поддерживать в матчах Евро-2020 четырех своих игроков. В этой компании лондонский «Арсенал», «Эвертон», «Лион» и «Милан», который мог быть представлен пятеркой, если бы не травма Златана Ибрагимовича.

- У 19% представленных на Евро-2020 клубов по 5 и больше футболистов в заявках сборных. Эти 40 клубов общими усилиями владеют контактами 311 игроков, что составляет ровно 50% участников чемпионата Европы. Давайте назовем их всех.

5 футболистов (8 клубов): «Краснодар», «Локомотив» (оба — Россия), «Брайтон», «Вест Хэм» (оба — Англия), «Глазго Рейнджерс», «Селтик» (оба — Шотландия), «Аякс» (Нидерланды), «Фехервар» (Венгрия).

- «Локомотив» и «Краснодар» де-факто уже потеряли по одному футболисту, которые заявлены на Евро как игроки этих клубов: «Железнодорожник» Максим Мухин переходит в ЦСКА , а шведский форвард «Быков» Маркус Берг покидает «Краснодар» свободным агентом.

6 футболистов (8 клубов): «Спартак» (Россия), «Реал» (Испания), ПСЖ (Франция), «Хоффенхайм», «Айнтрахт Франкфурт», «Вольфсбург» (все — Германия), «Сассуоло» (Италия), «Славия Прага» (Чехия).

- Удивительное рядом: у «Спартака» будет столько же футболистов в составах национальных сборных на Евро-2020, как у ПСЖ и «Реала».

- У «Спартака» самое разнообразное представительство на чемпионате Европы среди российских команд. Игроки «Красно-белых» представлены в составах четырех сборных: Россия (Джикия, Зобнин, Соболев), Чехия (Крал), Швеция (Ларссон) и Нидерланды (Промес).

- Футболисты ПСЖ : Мбаппе, Кимпембе (оба — Франция), Верратти, Флоренци (оба — Италия), Сарабия (Испания), Данилу (Португалия).

- Футболисты «Реала»: Бензема, Варан (оба — Франция), Куртуа, Азар (оба — Бельгия), Кроос (Германия), Модрич (Хорватия). Впервые в истории на крупном турнире в составе сборной Испании нет футболистов «Королевского клуба».

7 футболистов (8 клубов): «Зенит» (Россия), «Лидс», «Вулверхэмптон», «Лестер» (все — Англия), «Атлетико» (Испания), «Лилль» (Франция), «Шахтер» (Украина), «Ференцварош» (Венгрия).

- У чемпионов России, Испании и Франции по 7 футболистов на Евро-2020.

- Среди российских клубов у «Зенита» самое обширное представительство, при этом у «сине-бело-голубых» только один легионер — Деян Ловрен, и 6 футболистов в сборной России: Дзюба, Караваев, Кузяев, Оздоев, Жирков и Мостовой.

8 футболистов (5 клубов): «Барселона» (Испания), «Наполи», «Аталанта» (оба — Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Динамо Загреб» (Хорватия).

- Из «Аталанты» 8 футболистов отправились в 8 разных национальных команд: Толой (Италия), Миранчук (Россия), Малиновский (Украина), Госенс (Германия), Фройлер (Швейцария), Де Рон (Голландия), Пашалич (Хорватия), Мехле (Дания).

9 футболистов (3 клуба): «РБ Лейпциг» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Интер» (Италия).

10 футболистов (2 клуба): «Боруссия Дортмунд», «Боруссия Менхенгладбах» (оба — Германия).

11 футболистов (2 клуба): «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Динамо Киев» (Украина).

- В сборной Украины 10 футболистов киевского «Динамо». Это самое большое число представителей одного клуба в той или иной национальной сборной.

12 футболистов (1 клуб): «Ювентус» (Италия).

Топ-3 клубов с максимальным количеством футболистов на Евро-2020

3 место. «Бавария» (Германия) — 14 футболистов

Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Джамал Мусиала, Леон Горецка, Серж Гнабри, Лерой Сане (все — Германия), Корентен Толиссо, Люка Эрнандес, Бенджамен Павар, Кингсли Коман (все — Франция), Давид Алаба (Австрия), Роберт Левандовски (Польша).

2 место. «Манчестер Сити» (Англия) — 16 футболистов

Джон Стоунз, Кайл Уокер, Рахим Стерлинг, Фил Фоден (все — Англия), Родри, Эмерик Ляпорт, Ферран Торрес, Эрик Гарсия (все — Испания), Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва (все — Португалия), Кевин Де Брюйне (Бельгия), Натан Аке (Нидерланды), Александр Зинченко (Украина), Илкай Гюндоган (Германия), Мэтт Смит (Уэльс).

1 место. «Челси» (Англия) — 17 футболистов

Мэйсон Маунт, Рис Джеймс, Бен Чилуэлл (все — Англия), Кай Хаверц, Тимо Вернер, Антонио Рюдигер (все — Германия), Нголо Канте, Оливье Жиру, Курт Зума (все — Франция), Жоржиньо, Эмерсон (оба — Италия), Матео Ковачич (Хорватия), Андреас Кристенсен (Дания), Сезар Аспиликуэта (Испания), Миши Батшуайи (Бельгия), Билли Гилмор (Шотландия), Итан Ампаду (Уэльс).