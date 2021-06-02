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Стал известен состав сборной Финляндии, которая сыграет с Россией на Евро

сегодня, 07:14

Официальный сайт УЕФА объявил состав сборной Финляндии на Евро-2020. Финская команда будет одним из соперников России по группе B.

Состав сборной Финляндии

Вратари: Лукаш Градецки («Байер», Германия), Йессе Йоронен («Брешиа», Италия), Анси Яааккола («Бристоль Роверс», Англия);

Защитники: Паулюс Араюри («Пафос», Кипр), Даниэль О'Шонесси (ХИК), Йоона Тойвио («Хэкен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Саули Вяйсянен («Кьево», Италия), Роберт Иванов («Варта Познань», Польша), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед», США), Пири Соири («Эсбьерг», Дания);

Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тэйлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США), Йони Кауко («Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шуллер («Юргорден», Швеция), Томас Лам («Зволле», Нидерланды), Тим Спарв («Ларисса», Греция), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Ласси Лаппалаинен («Монреаль», Канада);

Нападающие: Йоэль Похьянпало («Унион», Германия), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия), Теему Пукки («Норвич», Англия).

Ранее стал известен состав другого представителя квартета B — сборной Бельгии.

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:46
Тревожно за результат
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:45
Этого будет недостаточно. У финнов один только топарь Пукки в атакующей линии, который сильнее трёх деревьев (Дзюпа, Заболотный, Соболев) вместе взятых
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:59
У них аж два вайсянина, если они такие же как наш Васин, то шансы на победу у нас хорошие ю)))
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 08:47
Даниэль О'Шонесси (ХИК)
Gahi
Gahi
сегодня в 08:40, ред.
Действительно все игроки сборной играют в иностранных чемпионатах, и, как бы рассматривая список, наверное мы больше не увидим в её составе Романа Еременко, хотя ходили слухи что он готов вернуться и продолжать играть. Но проблема с суставами и коронавирус внесли свои коррективы в дальнейшем участии Романа в команде. Тем не менее, в сборной Финляндии есть достаточно качественные футболисты, особенно хочется отметить нападающего Теему Пукки, ему 31 год, с Дзюбой почти ровесники - Артёму 32. В сборной Пукки с 2009 года тогда в своём первом выходи на поле в составе Финляндии он заменил легенду команды Яри Литманена, и это наверно символично, что на сегодняшний день Теему является вторым бомбардиром сборной Финляндии после Литманена. Да и во многом благодаря Теему Норвич Сити из Чемпионшипа в сезоне 2018-2019  вышел в Английскую Премьер Лигу, команда заняла первое место, а Теему стал лучшим бомбардиром опередив в этом соперничестве Тэмми Абрахама. И в сборной Теему забивает достаточно часто в последних официальных играх которые проходили в марте, против Босния и Герцеговина он забил два мяча, игра закончилась со счётом 2-2, 28 марта против Украины Теему сравнял счёт матча игра закончилась со счётом 1-1. Так что будет очень интересно наблюдать за игрой Теему Пукки и Артёмом Дзюбой в матче между сборными своих стран. Удачи
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:22
Список есть список...

Шапкозакидательство уже мы проходили... Забыли?)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:16
Даже с финнами нам придётся сложно, порой имена обманчивы.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 08:13
А у них вообще в Финляндии чемпионат есть? Ни одного игрока из своего чемпионата...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:01
У них натурализованных больше чем у нас.О'Шонесси, Иванов, Камара явно не финны. Еще нескольких можно погуглить, но лениво.
Хорошо хоть не негров полкоманды, как у французов...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:56
Должны лкгко проходить!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:40
Иванов - наш человек !
ОПС
ОПС
сегодня в 07:28
В основном одни легионеры. Играть с ними можно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:21
Нам легко не будет
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