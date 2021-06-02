Стал известен состав сборной Финляндии, которая сыграет с Россией на Евро

Официальный сайт УЕФА объявил состав сборной Финляндии на Евро-2020. Финская команда будет одним из соперников России по группе B.
Состав сборной Финляндии
Вратари: Лукаш Градецки («Байер», Германия), Йессе Йоронен («Брешиа», Италия), Анси Яааккола («Бристоль Роверс», Англия);
Защитники: Паулюс Араюри («Пафос», Кипр), Даниэль О'Шонесси (ХИК), Йоона Тойвио («Хэкен», Швеция), Лео Вяйсянен («Эльфсборг», Швеция), Саули Вяйсянен («Кьево», Италия), Роберт Иванов («Варта Познань», Польша), Йере Уронен («Генк», Бельгия), Николай Алхо (МТК, Венгрия), Юкка Райтала («Миннесота Юнайтед», США), Пири Соири («Эсбьерг», Дания);
Полузащитники: Глен Камара («Рейнджерс», Шотландия), Роберт Тэйлор («Бранн», Норвегия), Робин Лод («Миннесота Юнайтед», США), Йони Кауко («Эсбьерг», Дания), Онни Валакари («Пафос», Кипр), Расмус Шуллер («Юргорден», Швеция), Томас Лам («Зволле», Нидерланды), Тим Спарв («Ларисса», Греция), Фредрик Йенсен («Аугсбург», Германия), Ласси Лаппалаинен («Монреаль», Канада);
Нападающие: Йоэль Похьянпало («Унион», Германия), Маркус Форсс («Брентфорд», Англия), Теему Пукки («Норвич», Англия).
Ранее стал известен состав другого представителя квартета B — сборной Бельгии.