Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

Стала известна итоговая заявка сборной России на Евро-2020.
Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).
По сравнению с предварительной заявкой список покинули Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»). Последний был исключен из состава по причине болезни.
Заболотный и Мостовой внебрачные дети?)
Соболя похоже решил на лавку( Всяко лучше Дзюбы и Заболотных.
Смолов вместо Заболотного должен быть!
Заболотный и Мостовой внебрачные дети?)
Соболя похоже решил на лавку( Всяко лучше Дзюбы и Заболотных.
Смолов вместо Заболотного должен быть!
Пожелаю успеха нашим ребятам!!!
Пожелаю успеха нашим ребятам!!!