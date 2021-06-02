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Объявлен окончательный состав сборной России на Евро-2020

сегодня, 10:14

Стала известна итоговая заявка сборной России на Евро-2020.

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Даниил Фомин («Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Денис Макаров («Рубин»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Артём Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

По сравнению с предварительной заявкой список покинули Лунёв («Зенит»), Самошников («Рубин»), Евгеньев и Захарян (оба – «Динамо»). Последний был исключен из состава по причине болезни.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 12:54
по вчерашней игре видно, что чабан собран хорошее татуированное стадо...
dalex83
dalex83
сегодня в 12:01
Евгеньева из Динамо чего не взял черт усатый? всяко лучше Кудряшова.
Заболотный и Мостовой внебрачные дети?)
Соболя похоже решил на лавку( Всяко лучше Дзюбы и Заболотных.
Смолов вместо Заболотного должен быть!
Tommy Lee
Tommy Lee ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 11:43
Захарян ещё успеет на крупный турнир, надеюсь уже без этого чабана
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 11:41
Мостовой родственник чабана что ли, 6 тел из Зенита, вообще не удивлён
asraeil
asraeil
сегодня в 11:39
Посмотрим, что наиграют...удачи нашим!
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 11:30
Нападающие все однотипные. Нужно было хотя бы Смолова для разнообразия взять. Для меня не понятно для чего Черчесов постоянно включает в состав Заболотного...
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 11:23
Я бы так сказал, сплав опыта и молодости. А спорить о персоналиях, это удел бразильских домохозяек.)
Пожелаю успеха нашим ребятам!!!
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответ Красно Синий воин (раскрыть)
сегодня в 11:21
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:19
    Почему вместо Дзюбы не взяли Ивана Владимировича Сергеева из Крылышек??? Явно сильнее!
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Ravshan878 (раскрыть)
    сегодня в 11:15
    Черышев, Мостовой...?
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ avici_liverpool (раскрыть)
    сегодня в 11:14
    Стоя и не закусывая!)
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 10:57
    Э Мухин и Заболотный уже из ЦСКА )
    Beekeeper
    Beekeeper
    сегодня в 10:56
    Мухин уже ЦСКА, а не Локомотив
    Ravshan878
    Ravshan878
    сегодня в 10:48
    Жирков и Оздоева нужно было оставить дома.)
    sniper_klon
    sniper_klon ответ Красно Синий воин (раскрыть)
    сегодня в 10:43
    сборников скупаете?)
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    сегодня в 10:43
    Вперед! За Родину! Не подведите!!!
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 10:33
    Даниил Фомин оба Динамо
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 10:30
    Пожелаем удачи сборной. Ругать будем потом и очень надеюсь, что не придется ругать.
    морозз
    морозз
    сегодня в 10:28
    Там где Заболотный там Победа...поздравляю коней с хорошим приобретением!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 10:20, ред.
    Исправьте. Мухин уже игрок ЦСКА, а не Локомотива и Заболотный то же уже игрок ЦСКА, а не Сочи как написали.
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 10:19
    Захаряна можно было дождаться. Он уже выздоровел.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 10:16
    Удачи. Она пригодится
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