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Неймар — о продлении контракта с ПСЖ: «Мы приняли лучшее решение для всех»

сегодня, 00:11

Нападающий Неймар прокомментировал продление контракта с ПСЖ.

Подписание нового контракта заняло некоторое время. Мы приняли лучшее решение для всех. У меня уже была возможность сказать, что я счастлив здесь, в Париже, и играю за ПСЖ. Я чувствую себя все лучше и лучше.

С тех пор, как я пришел в ПСЖ, все мы знаем, что у меня были трудности, но я их преодолел. Я старался работать, чтобы продолжать развиваться и помогать своей команде побеждать. Я всегда был настоящим профессионалом. Я всегда уважал клуб. Вопреки тому, что говорят некоторые сплетни.

Когда я нахожусь на поле, я выкладываюсь на все сто. Я счастлив в Париже. Мы сделаем всё возможное, чтобы и дальше расти вместе. Мы вместе движемся вперёд.

В мае Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года.

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ПСЖ  Неймар
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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:17, ред.
Всё предсказуемо, деньги 💰 к деньгам 💰 !!!
Неймар, - "Всё таки счастье в деньгах, люблю тебя Париж " !!!
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