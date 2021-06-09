Неймар — о продлении контракта с ПСЖ: «Мы приняли лучшее решение для всех»

Нападающий Неймар прокомментировал продление контракта с ПСЖ.
Подписание нового контракта заняло некоторое время. Мы приняли лучшее решение для всех. У меня уже была возможность сказать, что я счастлив здесь, в Париже, и играю за ПСЖ. Я чувствую себя все лучше и лучше.
С тех пор, как я пришел в ПСЖ, все мы знаем, что у меня были трудности, но я их преодолел. Я старался работать, чтобы продолжать развиваться и помогать своей команде побеждать. Я всегда был настоящим профессионалом. Я всегда уважал клуб. Вопреки тому, что говорят некоторые сплетни.
Когда я нахожусь на поле, я выкладываюсь на все сто. Я счастлив в Париже. Мы сделаем всё возможное, чтобы и дальше расти вместе. Мы вместе движемся вперёд.
В мае Неймар подписал новый контракт с ПСЖ до 2025 года.
Неймар, - "Всё таки счастье в деньгах, люблю тебя Париж " !!!
Неймар, - "Всё таки счастье в деньгах, люблю тебя Париж " !!!