Неймар — о продлении контракта с ПСЖ: «Мы приняли лучшее решение для всех»

Нападающий Неймар прокомментировал продление контракта с ПСЖ .

Подписание нового контракта заняло некоторое время. Мы приняли лучшее решение для всех. У меня уже была возможность сказать, что я счастлив здесь, в Париже, и играю за ПСЖ . Я чувствую себя все лучше и лучше.

С тех пор, как я пришел в ПСЖ , все мы знаем, что у меня были трудности, но я их преодолел. Я старался работать, чтобы продолжать развиваться и помогать своей команде побеждать. Я всегда был настоящим профессионалом. Я всегда уважал клуб. Вопреки тому, что говорят некоторые сплетни.

Когда я нахожусь на поле, я выкладываюсь на все сто. Я счастлив в Париже. Мы сделаем всё возможное, чтобы и дальше расти вместе. Мы вместе движемся вперёд.