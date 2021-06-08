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Флоренци: «Мбаппе — лучший игрок на Евро-2020»

вчера, 20:13

Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци считает, что его одноклубник по ПСЖ Килиан Мбаппе является лучшим игроком на Евро-2020.

У сборной Франции есть самый лучший игрок на турнире [Мбаппе]. Я играл с ним весь год. Они фавориты, но победа не считается само собой разумеющимся. Особенно в соревновании, где детали имеют значение. Даже обычный угловой может изменить ситуацию. Есть и другие сильные национальные команды, которые могут составить конкуренцию Франции. Италия в их числе.

Как остановить Мбаппе? Это нужно делать командными усилиями. Он самый лучший игрок на чемпионате Европы, может быть, даже во всём мире. Я тренировался с ним, иногда мне удавалось останавливать его на тренировках, а иногда — нет.

Ранее бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер назвал Францию главным фаворитом Евро-2020.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:02
В русском языке есть понятие "время" : прошедшее, настоящее и будущее. Неудачный перевод слов Флоренци с итальянского или что-то другое ? Не пойму.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:22
Не играя стал лучшим?)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:17
Да знаем ,знаем !!! Писали, а мы читали !!!)))
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