Флоренци: «Мбаппе — лучший игрок на Евро-2020»

Защитник сборной Италии считает, что его одноклубник по ПСЖ является лучшим игроком на Евро-2020.

У сборной Франции есть самый лучший игрок на турнире [Мбаппе]. Я играл с ним весь год. Они фавориты, но победа не считается само собой разумеющимся. Особенно в соревновании, где детали имеют значение. Даже обычный угловой может изменить ситуацию. Есть и другие сильные национальные команды, которые могут составить конкуренцию Франции. Италия в их числе.

Как остановить Мбаппе? Это нужно делать командными усилиями. Он самый лучший игрок на чемпионате Европы, может быть, даже во всём мире. Я тренировался с ним, иногда мне удавалось останавливать его на тренировках, а иногда — нет.