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Шевченко рассказал о главных задачах сборной Украины на Евро-2020

вчера, 21:49

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о задачах национальной команды на Евро-2020.

Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.

Северная Македония — тоже очень приличная команда. Это показали и отборочные матчи чемпионата Европы, и победа над сборной Германии [в квалификации ЧМ-2022]. Эту команду ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. В ее составе тоже есть качественные футболисты, которые всегда могут показать хорошую игру.

Ранее Шевченко рассказал, какой клуб он мечтал бы тренировать.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:58
Раз игрой блеснуть не могут то решили выделиться формой.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
вчера в 22:24
Ваша главная задача свою новою супер форму 62ом всю не измазать, Крым должен остаться чистым
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:06
По-любому выйдут с группы,второе или поборятся за первое место
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:52
Группа не простая.Но с 2-го места реально.
shlomo
shlomo
вчера в 21:50
Ну ну....посмотрим что получится
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