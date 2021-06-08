Шевченко рассказал о главных задачах сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины рассказал о задачах национальной команды на Евро-2020.

Наша главная задача — выход из группы. Мы понимаем, что против нас сыграют очень хорошие команды. В нашей группе есть явный фаворит — сборная Нидерландов. Австрия — это команда, которая на высоком уровне провела отборочный турнир и показывала хорошую игру. В ее составе сильные игроки, у нее есть определенный стиль, за счет которого она добивается результата.