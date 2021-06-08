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Дешам — Моуриньо: «Франция — фаворит? То же самое я думал о „Тоттенхэме“»

вчера, 21:12

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на слова наставника «Ромы» Жозе Моуриньо, который назвал «трёхцветных» фаворитами Евро-2020.

Моуриньо назвал Францию фаворитом чемпионата Европы? Жозе, то же самое я думал о твоём «Тоттенхэме» в прошлом сезоне, но что-то пошло не по плану.

В прошлом году «шпоры» отлично стартовали под руководством Моуриньо, однако в апреле португалец был уволен из лондонского клуба.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:04
Посмотрим и поглядим...

Как то был Чемп (знатоки напряглись), за Грецию даже бабуси не шептали, а она возьми да и на абордаж всех...)
Конечно Французы одни из претендентов...
Loko best 1
Loko best 1 ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 21:48
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 21:46
    Думаю Французы возьмут Евро
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:39
    Что-то вспомнилось кое-что из старого об успешной игре "Тоттенхэма":
    311
    311
    вчера в 21:35, ред.
    Фавориты Франция и Англия, они и разыграют Еврик! Также могут пободаться немцы, испанцы и португальцы!)
    Roman73
    Roman73
    вчера в 21:25, ред.
    Браво , Дешам ! У нас на Соккере это называется подколоть.
    3_DEIVID
    3_DEIVID
    вчера в 21:25
    Теперь жди зубоскальства от особенного за под..б.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:21
    Что бы кто не говорил,Франция фаворит!
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