Дешам — Моуриньо: «Франция — фаворит? То же самое я думал о „Тоттенхэме“»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на слова наставника «Ромы» Жозе Моуриньо, который назвал «трёхцветных» фаворитами Евро-2020.
Моуриньо назвал Францию фаворитом чемпионата Европы? Жозе, то же самое я думал о твоём «Тоттенхэме» в прошлом сезоне, но что-то пошло не по плану.
В прошлом году «шпоры» отлично стартовали под руководством Моуриньо, однако в апреле португалец был уволен из лондонского клуба.
Как то был Чемп (знатоки напряглись), за Грецию даже бабуси не шептали, а она возьми да и на абордаж всех...)
Конечно Французы одни из претендентов...
Как то был Чемп (знатоки напряглись), за Грецию даже бабуси не шептали, а она возьми да и на абордаж всех...)
Конечно Французы одни из претендентов...