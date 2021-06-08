Дешам — Моуриньо: «Франция — фаворит? То же самое я думал о „Тоттенхэме“»

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вчера, 21:12

Главный тренер сборной Франции отреагировал на слова наставника «Ромы» , который назвал «трёхцветных» фаворитами Евро-2020.

Моуриньо назвал Францию фаворитом чемпионата Европы? Жозе, то же самое я думал о твоём «Тоттенхэме» в прошлом сезоне, но что-то пошло не по плану.

В прошлом году «шпоры» отлично стартовали под руководством Моуриньо, однако в апреле португалец был уволен из лондонского клуба.