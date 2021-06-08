Люка Динь назвал самого весёлого тренера

Защитник «Эвертона» заявил, что бывший главный тренер «ирисок» является самым весёлым тренером, под руководством которого он работал.

Анчелотти — хороший человек и знает, как передать свои мысли с юмором. Во время пандемии коронавируса, например, он не хотел, чтобы мы устраивали вечеринки. Тогда он сказал нам: «Если вы собираетесь устроить вечеринку, ребята, пригласите меня, чтобы я мог присмотреть за вами».