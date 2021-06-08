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Люка Динь назвал самого весёлого тренера

вчера, 20:37

Защитник «Эвертона» Люка Динь заявил, что бывший главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти является самым весёлым тренером, под руководством которого он работал.

Анчелотти — хороший человек и знает, как передать свои мысли с юмором. Во время пандемии коронавируса, например, он не хотел, чтобы мы устраивали вечеринки. Тогда он сказал нам: «Если вы собираетесь устроить вечеринку, ребята, пригласите меня, чтобы я мог присмотреть за вами».

Ранее нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал об игровой философии Анчелотти.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:57
Теперь в Реале повеселится
Roman73
Roman73
вчера в 21:39
Алленаторе чем-то похож на добродушного папашу Дель Боске , поэтому его и позвали обратно . Зидан выжал из команды все моральные соки. Им надо дать прийти в себя.
shlomo
shlomo
вчера в 20:42
Возможно он и прав...:)))
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