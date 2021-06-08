Мбаппе: «Люка Эрнандес сказал мне, что я должен перейти в „Баварию“»

Нападающий ПСЖ рассказал, что его партнёр по сборной Франции посоветовал ему продолжить карьеру в «Баварии».

Люка сказал мне, что я должен перейти в «Баварию». Они входят в пятерку лучших клубов мира. Их можно только поздравить с тем, как им удается поддерживать качество в команде каждый год. «Бавария» всегда является фаворитом любого турнира. Поэтому мне придётся обыгрывать их в будущем, если я хочу завоёвывать титулы.