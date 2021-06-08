ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2020/2021

Мбаппе: «Люка Эрнандес сказал мне, что я должен перейти в „Баварию“»

вчера, 18:54

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе рассказал, что его партнёр по сборной Франции Люка Эрнандес посоветовал ему продолжить карьеру в «Баварии».

Люка сказал мне, что я должен перейти в «Баварию». Они входят в пятерку лучших клубов мира. Их можно только поздравить с тем, как им удается поддерживать качество в команде каждый год. «Бавария» всегда является фаворитом любого турнира. Поэтому мне придётся обыгрывать их в будущем, если я хочу завоёвывать титулы.

Ранее Антуан Гризманн, ещё один партнёр Мбаппе по сборной Франции, пошутил над Килианом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:51
а можно все советы посмотреть ?
Loko best 1
Loko best 1 ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 22:08
Кто там забивать то будет???Не уж то вечно отсутствующий в важных матчах,симулянт-петушек???
Loko best 1
Loko best 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:06
Ну очень интересно,почему???
Alex12357
Alex12357
вчера в 20:49
Скорее бы ПСЖ от тебя избавилось!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:19
Мбаппе точно не игрок для Бундеслиги !!!
David Young
David Young ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 19:16
Возможно. Но вряд ли скучнее чем в Лиге 1 или в Серии A. Самыми большими проверками для него могут стать Примера и Английская Премьер-Лига. В Примере, думаю, шансы играть так же хорошо, и даже лучше, у него повыше чем в Английской Премьер-Лиге, плюс там Реал Мадрид, так что, полагаю, именно туда он и уйдёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:11
Цену себе набивает. Пора бы уж определиться, либо остается , либо уходит.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:09
Скучно ему будет в БЛ.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:04
Баварии он не нужен. У них есть Левандовски.
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:01
Нормально если будет в Баварии.
LOpp
LOpp
вчера в 18:58
А если Люка Эрнандес скажет спрыгнуть с 12-го этажа?
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:55
Самонадеянный негритенок
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