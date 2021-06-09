МЮ готовит первое предложение по Санчо на общую сумму в 116 млн евро

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сегодня, 07:52

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии .

По данным источника, английский клуб готовит первое предложение для «шмелей» в размере 93 млн евро плюс € 13 млн в виде бонусов. Отмечается, что «Боруссия» согласится отпустить Санчо, если МЮ сделает подходящее предложение до конца июля, и сумма в € 93 млн должна устроить руководство дортмундского клуба.

По слухам, 21-летний хавбек уже согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».