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МЮ готовит первое предложение по Санчо на общую сумму в 116 млн евро

сегодня, 07:52

«Манчестер Юнайтед» продолжает работать над приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо.

По данным источника, английский клуб готовит первое предложение для «шмелей» в размере 93 млн евро плюс € 13 млн в виде бонусов. Отмечается, что «Боруссия» согласится отпустить Санчо, если МЮ сделает подходящее предложение до конца июля, и сумма в € 93 млн должна устроить руководство дортмундского клуба.

По слухам, 21-летний хавбек уже согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:02
Источник хороший, а вот сумма не очень.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
сегодня в 09:53
это будет совсем неадекватно
sihafazatron
sihafazatron ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:29
+10 лямов, чтобы обмыть это дело)
ОПС
ОПС
сегодня в 09:16
А не многовато будет.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:08
Хорошая сумма!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:45
Уже вполне хорошая сумма.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:08
93+13 = 106, а не 116 лимонов...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:08
Сумасшедшая сумма.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:59
Давно парень в МЮ собирается.
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