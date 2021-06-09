«Челси» и ПСЖ предложили по 60 млн евро за Хакими

«Челси» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в подписании защитника «Интера» Ашрафа Хакими.
По информации источника, оба клуба сделали одинаковые предложения «нерадзурри» в размере 60 млн евро. Отмечается, что «Челси» также готов включить в сделку Андреаса Кристенсена или Эмерсона.
Ранее сообщалось, что ценник на Хакими составляет € 70 млн.
А так, попадет к арабам на галеру и будет играть до конца карьеры против «Нанта» и «Монпелье» )))
А так, попадет к арабам на галеру и будет играть до конца карьеры против «Нанта» и «Монпелье» )))
Универсализм и возраст (а ему всего 22 года) стоят того, чтоб подписать игрока, пусть даже за большие деньги, но при этом клуб получит отличного игрока, который как минимум при необходимости сможет закрыть несколько позиций на долгие годы
Универсализм и возраст (а ему всего 22 года) стоят того, чтоб подписать игрока, пусть даже за большие деньги, но при этом клуб получит отличного игрока, который как минимум при необходимости сможет закрыть несколько позиций на долгие годы