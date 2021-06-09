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«Челси» и ПСЖ предложили по 60 млн евро за Хакими

сегодня, 03:06

«Челси» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в подписании защитника «Интера» Ашрафа Хакими.

По информации источника, оба клуба сделали одинаковые предложения «нерадзурри» в размере 60 млн евро. Отмечается, что «Челси» также готов включить в сделку Андреаса Кристенсена или Эмерсона.

Ранее сообщалось, что ценник на Хакими составляет € 70 млн.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 09:44
Слабо понимаю нафига он Челси.
NOVA
NOVA
сегодня в 09:42
будет ошибкой, если Реал его не вернет!!
Ozabot
Ozabot
сегодня в 09:08
Однозначно «Челси». Там и лига поинтереснее, денег немерено, тренер крутой, если что не так пойдет, можно уйти в другой клуб.
А так, попадет к арабам на галеру и будет играть до конца карьеры против «Нанта» и «Монпелье» )))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 08:52
В Челси есть Рис Джеймс.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:00
Ашраф усилит любой ТОП клуб! Он универсал, который сможет закрыть весь фланг независимо правый или левый,показывая при этом отличную игру ( в Реале и Интере играл на правом фланге,а в Дортмунде разрывал на левом фланге)
Универсализм и возраст (а ему всего 22 года) стоят того, чтоб подписать игрока, пусть даже за большие деньги, но при этом клуб получит отличного игрока, который как минимум при необходимости сможет закрыть несколько позиций на долгие годы
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:57
Сейчас наверное Челси более предпочтителен.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:33
По схеме в 3 цз он подходит Челси, но стоит ли ради него убирать Джеймса, не думаю. Не красиво со своими воспитанниками поступают, Абрахама убрали в глухой запас и явно летом продадут, на лавке пригодился бы вместо Жиру, Одои можно было бы больше времени давать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:00
Челси старается усилиться а Интеру надо задуматься, впереди ЛЧ.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:21
Придется кому-то еще чуть-чуть прибавить.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 04:37
Нелегкий выбор предстоит сделать Ашрафу.
1bear
1bear
сегодня в 03:55
пусть в ПСЖ идёт
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:41, ред.
Не верю что Челси за него может отдать такую сумму !!! И вообще, зачем он им нужен ?????
Mangur
Mangur
сегодня в 03:16
Борьба бульдогов на ковре. 60млн евро. В никуда
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