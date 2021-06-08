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«Барселона» хочет подписать ещё 5 футболистов «Манчестер Сити»

вчера, 21:01

«Барселона» оформила трансферы Серхио Агуэро и Эрика Гарсии из «Манчестер Сити».

Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием ещё нескольких игроков «горожан». Главными целями «сине-гранатовых» являются Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган и Рияд Марез. Также «Барселона» заинтересована в подписании Эмерика Ляпорта и Габриэля Жезуса.

Каталонский клуб уже упустил полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, который в скором времени присоединится к ПСЖ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:01
если бесплатного Вейналдума не смогли уговорить присоединится, то остальные игроки МС за гранью реальности, трансфер+з-п.Барса всё больше похожа на Юве,да и результаты практически одинаковые - попадание в ЛЧ является программой максимум.
valt134
valt134
сегодня в 06:45
Это Агония. .. Сами банкроты и в глубокой .ОПЕ, но всё туда же. Менеджмент ни черту!
протон1
протон1
сегодня в 01:59
гвардиола работает на барсу. распродажа
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:07
Страшно представить что там Серхио наговорил своим новым боссам ....раз те пошли на опт....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:13
Куда катится мир, барса скупает неликвид
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 23:12
Может им подумать о покупке или объединении с Сити?
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:08
Надо ещё продать кого нить)
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:38
у них денег нет на выплату бонуса за лояльность месси, а тут еще какие-то трансферы?!))) ахахаха
забудьте
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:13
надо брать махреза и стерлинга, но и избавицца от брейтуэйта и дембеле
juvenale
juvenale
вчера в 22:09
а что шейхов расформировывают?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:02
Так может МС переименовать в Барсу да и всё.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 21:59
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:57
    Да купите уже Гвардиолу и он вам еще десяток кривоногих коротышек приготовит ....
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 21:49
    Утятина... В МС сидят без гроша и ждут когда Барселона оптом купит непродаваемое!)
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 21:47
    Барселона их сможет купить, если МС эти игроки не нужны будут.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 21:46
    Посмотрим какой предстанет Барселона в новом сезоне.
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    вчера в 21:40
    Большинство игроков предпочтет остаться в Мансити нежели перейти в Барселону, времена поменялись
    particular
    particular
    вчера в 21:34
    Игроков - пачками, сенсации - стаями...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 21:33
    Продадут кого-нибудь и подпишут:
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:33, ред.
    Шоо за цирк устроили в стане Барселоны ?!!
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 21:33
    Ничего там не треснет?
    Rattlehead
    Rattlehead ответ RamonCSKA (раскрыть)
    вчера в 21:32
    Кредиты, которые они легкомысленно надеются покрыть, нагнув УЕФА.
    Viduka
    Viduka
    вчера в 21:29
    За трансфер Стерлинга куда-нибудь, я так думаю, некоторые фанаты Сити доплатили бы из собственного кармана:)
    zooveterinar
    zooveterinar ответ dimagas2 (раскрыть)
    вчера в 21:26
    Паравозом следом нехай катится!!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 21:25
    Разорять в край гвардиолу!!! Кто ж там останеться!!!
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 21:25, ред.
    Англия в Испании
    Jake Sully
    Jake Sully
    вчера в 21:23
    пускай весь МС в Барселону перекинут вместе с Гвардиолой.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 21:17
    Откуда у них денег столько , если клуб полубанкрот с долгами????
    Ладно подписали Гарсию который в глухом запасе, получался 4 защитник после стоунса ляпорта и аке
    Или агуеро который поиграл свое уже
    И МС сейчас классом то повыше барсы будет и посильнее
    kella
    kella
    вчера в 21:12
    И зачем Барсе еще четыре нападающих? Скамейка -то не резиновая!
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 21:11
    Если надо, то быстрее шевелиться нужно
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