«Барселона» хочет подписать ещё 5 футболистов «Манчестер Сити»

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вчера, 21:01

«Барселона» оформила трансферы Серхио Агуэро и Эрика Гарсии из «Манчестер Сити».

Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием ещё нескольких игроков «горожан». Главными целями «сине-гранатовых» являются , и . Также «Барселона» заинтересована в подписании и .