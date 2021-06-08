«Барселона» хочет подписать ещё 5 футболистов «Манчестер Сити»

«Барселона» оформила трансферы Серхио Агуэро и Эрика Гарсии из «Манчестер Сити».
Как сообщается, каталонский клуб рассматривает вариант с подписанием ещё нескольких игроков «горожан». Главными целями «сине-гранатовых» являются Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган и Рияд Марез. Также «Барселона» заинтересована в подписании Эмерика Ляпорта и Габриэля Жезуса.
Каталонский клуб уже упустил полузащитника «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдума, который в скором времени присоединится к ПСЖ.
забудьте
забудьте
Ладно подписали Гарсию который в глухом запасе, получался 4 защитник после стоунса ляпорта и аке
Или агуеро который поиграл свое уже
И МС сейчас классом то повыше барсы будет и посильнее
Ладно подписали Гарсию который в глухом запасе, получался 4 защитник после стоунса ляпорта и аке
Или агуеро который поиграл свое уже
И МС сейчас классом то повыше барсы будет и посильнее