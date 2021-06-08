Лучший вратарь мира по версии Златана. Футболист за 60 млн евро достанется новому клубу бесплатно

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сегодня, 21:00

Неаполитанец выбирает между «Ювентусом» и ПСЖ .

Райола устроил большой аукцион

Для бывшего продавца пиццы это стандартный ход, практиковал еще в Голландии. ПСЖ уже перебил предложение «Милана». Дают Доннарумме 12 млн евро в год с учетом бонусов, а «россонери» сумели выжать только восемь. Или целых восемь, ведь 22-летний вратарь сборной Италии и так был вторым по окладу в команде с 6 миллионами евро.

Буффон играл за «Ювентус» за 1.5, а рекордсменом «Милана» является Ибрагимович – 7 миллионов евро в год. Еще один клиент Райолы. Мино умеет выбивать из клубов деньги, ведь есть пример де Лигта. Молодой голландец перешел в «Ювентус» на авансах и одном удачном сезоне с «Аяксом» в Лиге чемпионов, а ему с порога выдали 8 млн евро.

Больше в составе экс-чемпиона зарабатывает только Роналду – 31, но это аномальный случай. А в заявке того же «Интера» даже у Лукаку и Эриксена «лишь» по 7.5. Так что эта история изначально о деньгах. Доннарумма – фанат «Наполи», оттуда родом, и для него игра что за «Милан», что за «Ювентус» является работой.

Приятным трудом, ведь классно дорасти до статуса первого голкипера победной сборной Италии Манчини. Но «россонери» не потянули новый контракт Джиджи, а старый закончится 30 июня. Уже прощался с командой, но дождитесь конца истории – будет неожиданный разворот денежно-трансферного сюжета.

Доннарумма оправдал ожидания

Внимательный зритель соберет в памяти серию ошибок голкипера. Но не забывайте, что Джанлуиджи играет в большой футбол с шестнадцати лет. Чего ждать от семнадцатилетнего или девятнадцатилетнего голкипера? Конечно же, Доннарумма потратил время в воротах «Милана», чтобы вырасти.

Но вместе с ним подросла команда, а появление вожака Златана сделало их участниками Лиги чемпионов, хотя борьба получилась сложной. Вратарь оставляет команду с путевкой в престижный кубок, но сам ищет коллектив, с которым можно выйти в финал, как получилось у другого новичка – Эдуара Менди из «Челси».

Если бы Джиджи хотел нажить себе врагов среди поклонников родного «Наполи» и не чужого «Милана», то выбрал бы «Ювентус». Но не факт, что клуб, который нашел козла отпущения после неудачного эксперимента с Суперлигой – уволили Паратичи, готов пойти на сделку с Райолой.

С другой стороны, а где найдете голкипера за 60-80 млн евро бесплатно? Не исключено, что Мино сейчас использует предложение ПСЖ , чтобы раззадорить «черно-белую» часть Турина. В Париже служит своеобразный менеджер Леонардо, легко поверить, что он ищет нового вратаря, имея вечно недооцененного и крутого Наваса.

Жаль костариканца, когда его пытаются отодвинуть после крутых сезонов. В ПСЖ доказал класс, хотя «Реал» и не прогадал с Куртуа. Не исключено, что и с Доннаруммой его новый клуб попадет в яблочко, ведь голкиперу всего 22 года, а в той же сборной уже наиграл 25 матчей и продолжит на Евро-2020.

Ибрагимович не сильно ошибся

Джанлуиджи не лучший вратарь мира, как говорил Златан, но рядом. Пока же есть заслуженные и опытные кандидаты, вроде Облака и Нойер, а также Куртуа, Навас, Эдерсон или Ханданович. В мире много крутых голкиперов, а успех того же Эдуара Менди напоминает, как важно найти именно того, что подходит твоей команде.

Прямо сейчас «Барселона», ПСЖ и «Ювентус» на низком старте. У Доннаруммы звание вратаря сезона в Серии А, отличный процент сэйвов, больше опыта. Щесны не сомневается, что останется в «Ювентусе», но тер Штеген просил много денег у каталонцев. Возможно, Куман откажется от немца в пользу итальянца.

Но «Барселона» в уязвимом положении, ведь нет гарантий успеха, а у Доннаруммы пока из трофеев лишь Суперкубок Италии 2016 года. Куда надежнее, если хочешь выпить шампанского из футбольного кубка, отправиться в Париж. Вряд ли ПСЖ дважды подряд проиграет чемпионат Франции.

Или Почеттино снимет с себя порчу «шпор», или клуб выберет нового наставника. Того же Зидана, что рвется в сборную Франции, где Дешам недавно заявил — готов работать и после 2022-го, его всё устраивает. Доннарумму же не устраивает, что у «Милана» объективно низкие шансы на чемпионство в Италии или успех в ЛЧ .

Столетний монстр Ибрагимович может позволить получать 7 миллионов евро в год и быть играющим тренером такой команды, но Джанлуиджи движут амбиции. И он в выигрышном положении, ведь по подсказке Райолы, которого в прошлом едва не уволил, не продлил контракт с «Миланом».

В Париже неизбежны перестановки

Лига 1 не предел мечтаний. Если бы не мировая пандемия, то Месси выпросил бы Неймара для «Барселоны» обратно. А «Реал» или «Ливерпуль» завернули в трансферные объятия Мбаппе. Так что лишь футбольный кризис, заваренный на эпидемии и пустых трибунах, позволяет парижанам отбивать атаки покупателей.

Но если у Переса хватит аргументов, чтобы забрать Мбаппе этим летом, то не исключено появление Роналду в Париже. Логично выбрать этот вариант, а «Ювентусу» расстаться с игроком, что получается больше, чем все игроки отдельных клубов Серии А вместе взятые. Доннарумма может быть в основе нового проекта нового тренера.

Перес якобы отказался от идеи с приглашением Почеттино, поскольку не хотел ссориться с ПСЖ . Но сами парижане, как знаем по Тухелю и остальным, легко отпускают тренеров. Поэтому появление Зидана в столице Франции нельзя исключать, ведь Маурисио не вышел в финал ЛЧ и не выиграл Лигу 1, начал с серии неудач.

А вот у Доннаруммы в «Милане» и сборной Италии хороший отрезок. Национальная команда не пропускает, но чтобы ее основной голкипер был сконцентрирован, ему лучше подписать контракт с новым клубом до первого матча. Игра-открытие пройдет в Риме уже в пятницу, и соперник интересный – дерзкая команда Турции.

Сегодня сообщили, что Джиджи пройдет медицинский осмотр для ПСЖ в расположении сборной. Не исключено, что в ближайшие часы французы объявят, что одним сильным вратарем у них больше. Хорошая сделка для ПСЖ , ведь у Кейлора Наваса десяток плюсов и один существенный минус – ему в декабре стукнет 35 лет.

До ста, как Буффон, не все смогут играть, а 22-летний Доннарумма – ставка на будущее. Джиджи одновременно не разозлит фанатов, выбрав не «Ювентус», и перейдет в состав команды с трофейными перспективами. А еще получит свои 12 млн евро в год, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых вратарей мира.

Из-за статуса свободного агента не побьет мировой трансферный рекорд Кепы. Не будет получать больше, чем Де Хеа в МЮ . Но у Джанлуиджи были или просто хорошие, или блестящие варианты. В «Ювентус» его могут забрать и позже, если не получится в Париже. А пока можно позволить себе приключение.

Кстати, о приключениях и обещанном развороте сюжета. Не исключено, что ближайший сезон Доннарумма проведет в аренде. Шейхи не хотят оскорблять Наваса, который круто смотрелся в прошлом сезоне ЛЧ . Тогда «Милан» может со скидкой получить на год первого номера сборной Италии.

Отдавать молодого мастера конкурентам по Лиге чемпионов шейхи из Парижа точно не планируют, ведь передали Тухеля в «Челси», и результат все знают.