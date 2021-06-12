Сборная Нидерландов не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Капитан сборной Нидерландов заявил, что игроки нидерландской сборной не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Мы решили не делать этого. Прежде всего потому, что мы не делали этого в предыдущих матчах, но также и потому, что мы уже довольно много делаем против расизма.