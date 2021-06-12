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Сборная Нидерландов не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

сегодня, 15:44

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум заявил, что игроки нидерландской сборной не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Мы решили не делать этого. Прежде всего потому, что мы не делали этого в предыдущих матчах, но также и потому, что мы уже довольно много делаем против расизма.

Многие игроки нашей сборной еще не делали этого. Игроки из АПЛ преклоняли колено, остальные – нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, ведь действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено.

Ранее аналогичное решение приняли в сборной Хорватии.

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Все комментарии
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 19:03
Тётя Оля пусть на коленях ползает
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 17:24, ред.
Респект, Куинси держит марку.
Достал нож и сказал что на колени поставят соперника
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:13
В чём нидерландцы провинились чтобы вставать на колено.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:02
Прозревают люди))
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:00, ред.
Совершенно правильное решение !!! Театру не бывать в футболе ⚽ !!!
drug01
drug01
сегодня в 15:55
То будут то не будут
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:53
Интересно, долго англичане собираются заниматься ерундой?
Нидерландам - респект и уважуха!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:49
Это правильное решение. Респект команде!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:47
Красавцы, зауважал!
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