Сборная Нидерландов не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум заявил, что игроки нидерландской сборной не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020.
Мы решили не делать этого. Прежде всего потому, что мы не делали этого в предыдущих матчах, но также и потому, что мы уже довольно много делаем против расизма.
Многие игроки нашей сборной еще не делали этого. Игроки из АПЛ преклоняли колено, остальные – нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, ведь действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено.
Ранее аналогичное решение приняли в сборной Хорватии.
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