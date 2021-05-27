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Рэшфорд пожаловался на расистские оскорбления в соцсетях после финала ЛЕ

вчера, 06:55
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям на расовой почве после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы, о чём сообщил в своём твиттере.

На данный момент я получил не менее 70 расистских оскорблений в соцсетях.

Я больше возмущён тем, что один из нарушителей, который прислал мне в личные сообщения гору обезьяньих смайликов, является учителем математики с открытым профилем. Он учит детей и знает, что может спокойно оскорблять на расовой почве без каких-либо последствий...

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aventure61
aventure61
вчера в 13:19
сами виноваты макаки-подняли волну по всему миру в защиту твари которую придушил коп,теперь получайте.
112910415
112910415
вчера в 11:48
расизм - это нехорошо
а играл так себе
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:33
Просто лучше бы играть научиться !!! Чтобы не попадать в такие ситуации, И не ябедничать !!!
galem72
galem72
вчера в 11:06
С расизмом, конечно, перебор, но бешеной критики за свои косяки в атаке этот уголь белее чем заслуживает.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:30
Пока на свете есть " белое " и " чёрное " расизм будет существовать ! Так что ,негр , терпи !!! ))))))))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 10:02
Не обижайся негр. Запорол все моменты, ни одного технико-тактического действия за целый матч: ни обводки, то упустит мяч, то пас неточный. А если бы забил пару мячей, да расцеловали-бы при встрече.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:58
Почему Тайсона уважали люди .. да потому что был профессионал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:21
Не дай Бог у нас эти негры так ныть начнут. И так чемп не айс, так ещё эти на колени поставят...
Incredulous
Incredulous
вчера в 08:20
Я одного не пойму, что эти негры хотят? Чтобы их на официальном уровне признали белыми? Их, чёрных, называют чёрными, что не так? Значит, если меня назовут белым - это оскорбление и расизм. Вы родились чернокожими, и если вы стыдитесь цвета своей кожи - все претензии к своим родителям. И нефиг в своих комплексах неполноценности обвинять других.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:06
Негр должен знать свое место.
Legend 6
Legend 6
вчера в 07:59
Как прое...так начинается нытьё...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:40
Проговорить то больше не о чем
STVA 1
STVA 1 ответ dеigandre (раскрыть)
вчера в 07:28
Толерантность)))
shlomo
shlomo
вчера в 07:23
Надоела уже эта тема....
beefs
beefs
вчера в 07:23
Это сейчас на западе в моде...
STVA 1
STVA 1
вчера в 07:12
Осталось заплакать парню
dеigandre
dеigandre
вчера в 07:11
Как они надоели уже
Другие слова, кроме «расизм», знают вообще?
mihaluch
mihaluch
вчера в 07:11
Надо ещё проверить на расизм.
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