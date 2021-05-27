Рэшфорд пожаловался на расистские оскорбления в соцсетях после финала ЛЕ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» подвергся оскорблениям на расовой почве после поражения от «Вильярреала» в финале Лиги Европы, о чём сообщил в своём твиттере.

На данный момент я получил не менее 70 расистских оскорблений в соцсетях.

Я больше возмущён тем, что один из нарушителей, который прислал мне в личные сообщения гору обезьяньих смайликов, является учителем математики с открытым профилем. Он учит детей и знает, что может спокойно оскорблять на расовой почве без каких-либо последствий...