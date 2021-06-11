ГлавнаяНовостиРасизм: борьба и паранойяЕвро-2020

Игроки сборной Шотландии всё же встанут на колено перед матчем с Англией

сегодня, 18:17
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия18.06.2021 в 22:00 Не начался

Руководство сборной Шотландии изменило своё решение по вопросу преклонения колена перед матчами Евро-2020.

Ранее шотландцы объявили, что не будут делать этого, но решили сделать исключение для матча с Англией.

Недавно нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям на расовой почве.

Все новости
Рэшфорд пожаловался на расистские оскорбления в соцсетях после финала ЛЕ
27 мая Комментарии18
«Парма» выйдет в чёрной форме на матч с «Сассуоло» в знак поддержки BLM
14 мая ФотоКомментарии9
ОфициальноРФС и сборная России присоединились к акции бойкота социальных сетей
30 апреля Комментарии27
ОфициальноФИФА присоединилась к бойкоту социальных сетей
30 апреля Комментарии6
ОфициальноУЕФА присоединился к бойкоту социальных сетей
29 апреля Комментарии7
Английские клубы и СМИ объявили бойкот социальным сетям
29 апреля Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
vinjard
vinjard
сегодня в 19:51
Поясните кто-нибудь о чем речь вообще, для чего они хотят приклонить колено?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:49
Необязательная процедура
minai
minai
сегодня в 19:48
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    сегодня в 19:47
    Какое значение в глобальном смысле имеет публичное сгибание нижних конечностей???
    протон1
    протон1
    сегодня в 19:41, ред.
    в каждой игре бы так вставать на колени двумя уже ногами, просить прощения за грехи Сша у Бога, еще каждое утро на работе встиавать, вставать когда спать идешь, когда отмечаешь праздники , и всем спортивным клубам не важно футбол это или что принуждать вставать. Да еще вот что. выдавать сертификаты кто встает на колени . если кто не втсанет не запускать на стадионы так как он националист.
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 19:37
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 19:35
      За сборную России на коленях постоит Ольга Смородская, так как обеспеченная стареющая дама испытывает томное желание постоять на коленях перед молодым пышущим здоровьем негром - все как говорится по научным трудам Фрейда.
      Галя Каблукова
      Галя Каблукова
      сегодня в 19:34
        particular
        particular
        сегодня в 19:26
        Нездоровая солидарность, которую зачем-то притащили в футбол... Интересно, когда в театрах и ресторанах начнут брюками шлифовать пол в гардеробе...
        По мне, лучше в буфете в антракте уделаться до горизонтального состояния 😉
        75158
        75158
        сегодня в 19:19
          eleven LC
          eleven LC
          сегодня в 19:18
          Те кто никогда не держал рабов встают на колени перед теми кто никогда небыл рабами!
          Просто цирк!
          ХУБУЛ
          ХУБУЛ
          сегодня в 19:16
            ХУБУЛ
            ХУБУЛ
            сегодня в 19:15
            Фууу на ЧЕ тоже это порнография будет. Да сколько можно, 56ы пля.
            Levadia
            Levadia ответ Евгений Быстров (раскрыть)
            сегодня в 19:08
            С какого перепуга сборная России должна на колено(колени) вставать?
            Пусть сами унижаются(самоуничтожаются)!
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак ответ Евгений Быстров (раскрыть)
            сегодня в 19:07
            Россия не встанет. Будь спокоен на этот счет.
            Владимир_Спартак
            Владимир_Спартак
            сегодня в 19:06
            Ничего...Негры со временем с их талерантностью покажут им , кто в доме хозяин.
            ДАША Д
            ДАША Д
            сегодня в 19:04
            Похоже негры всех подавят.
            ladrINTER
            ladrINTER
            сегодня в 18:56
            Такими темпами на ЧМ перед матчем с условным Камеруном, став на колени и в гудок начнут дудеть. Тьфу, противно(
            Duda Gigolaev Osetin
            Duda Gigolaev Osetin
            сегодня в 18:54
            Надеюсь, что Россия этого не будет делать.
            Меч Уоллеса
            Меч Уоллеса ответ Ironigor (раскрыть)
            сегодня в 18:53
            Только меч остался)
            sv_1969
            sv_1969
            сегодня в 18:51
            Совсем плохо всё видимо
            Евгений Быстров
            Евгений Быстров
            сегодня в 18:46
            Маразм крепчал!
            Евгений Быстров
            Евгений Быстров ответ Против ЦСКА (раскрыть)
            сегодня в 18:46
            Если Россия встанет,то я не буду смотреть матчи.Думаю,многие так сделают.
            Ironigor
            Ironigor
            сегодня в 18:41
            Обмельчали Шотландцы , нет на вас нынче Уильяма Уоллеса !!!
            -ZIBOROCK-
            -ZIBOROCK-
            сегодня в 18:35
            Это их проблемы!
            Igo0rek
            Igo0rek
            сегодня в 18:34
            Один из самых позорных моментов в истории.
            Против ЦСКА
            Против ЦСКА
            сегодня в 18:34
            Россия, надеюсь, не встанет
            ProKop92
            ProKop92
            сегодня в 18:33
            Скоро начнут на оба колена падать
            Timur132
            Timur132 ответ drug01 (раскрыть)
            сегодня в 18:33
              Обезжиренный
              Обезжиренный
              сегодня в 18:32
              Изменчивость говорит об отсутствии принципиальности. Слабаки
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100