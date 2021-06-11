Игроки сборной Шотландии всё же встанут на колено перед матчем с Англией

Руководство сборной Шотландии изменило своё решение по вопросу преклонения колена перед матчами Евро-2020.
Ранее шотландцы объявили, что не будут делать этого, но решили сделать исключение для матча с Англией.
Недавно нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд подвергся оскорблениям на расовой почве.
По мне, лучше в буфете в антракте уделаться до горизонтального состояния 😉
По мне, лучше в буфете в антракте уделаться до горизонтального состояния 😉
Просто цирк!
Просто цирк!
Пусть сами унижаются(самоуничтожаются)!
Пусть сами унижаются(самоуничтожаются)!