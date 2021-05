«Парма» выйдет в чёрной форме на матч с «Сассуоло» в знак поддержки BLM

«Парма» представила специальную форму в поддержку движения Black Lives Matter.

Комплект выполнен в черном цвете, логотипы спонсоров сделали менее заметными. Клуб хочет привлечь внимание к борьбе с дискриминацией.

В этом комплекте «Парма» сыграет в матче Серии А с «Сассуоло» 16 мая.

Инициативу поддержал американский владелец клуба Кайл Краузе. Все доходы от реализации формы пойдут фонду Лилиана Тюрама, который борется с расизмом, а также одному из центров помощи иммигрантам.

The same stance on the pitch as in life: against all forms of discrimination.⁰⁰



Discover more 📝➡️ https://t.co/g3evHlHRsW

Get yours now, all proceeds go towards projects dedicated to fighting racism 🛒📦➡️ https://t.co/LARZKAuCNt#BlackLivesMatter #ParmaSassuolo pic.twitter.com/hZsCroO03L