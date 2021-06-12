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Сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

сегодня, 13:13

Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил, что игроки сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Наша точка зрения такова: мы не будем преклонять колено. Особой причины нет, мы просто поговорили между собой и решили этого не делать, но это не значит, что мы за расизм или дискриминацию в футболе.

Мы, конечно, не поддерживаем ничего из этого, но мы не считаем, что такой жест помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом.

13 июня сборная Хорватии сыграет с Англией в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы.

Ранее руководство сборной Шотландии изменило своё решение по вопросу преклонения колена перед матчами Евро-2020.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 15:31
Красавчик Лука! Ещё больше его зауважал. Теперь есть ещё одна команда, за которую буду болеть на этом Евро.
Сантус
Сантус
сегодня в 15:05
Чтобы перебить эту дичь с коленопреклонством,нужно придумать новую дичь.Типа стоя поднять руки-ВСЕ жизни важны.Только тогда это сойдёт на нет...)
MACBARTON
MACBARTON
сегодня в 14:32
Как уже достали со своими неграми)
particular
particular
сегодня в 13:51
Похоже, коленопреклонение становится маркером отношения людей к добровольному принуждению...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:50
Молодцы, разумное решение!
Рязань 062
Рязань 062
сегодня в 13:41
респект тем командам которые не идут на поводу у других.... не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 13:24
и правильно, красавчики!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:22
Хорваты братушки Мужчины !!! Респект и Уважение !!!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:22
Пора бы уже закрыть тему негров.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 13:20
И это правильно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:20
Респект! Мужики!
1-я конная
1-я конная
сегодня в 13:20
Лучше сразу ползти ноги целовать
aventure61
aventure61
сегодня в 13:18
молодцы,правильное решение.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:18
До англичан, видимо, бредовость этой акции дойдет в самую последнюю очередь.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:17
Много внимания этому вопросу
beefs
beefs
сегодня в 13:15
это и правильно...
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