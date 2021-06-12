Сборная Хорватии не будет вставать на колено перед матчами Евро-2020

Полузащитник «Реала» заявил, что игроки сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Наша точка зрения такова: мы не будем преклонять колено. Особой причины нет, мы просто поговорили между собой и решили этого не делать, но это не значит, что мы за расизм или дискриминацию в футболе.

Мы, конечно, не поддерживаем ничего из этого, но мы не считаем, что такой жест помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом.