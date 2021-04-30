РФС и сборная России присоединились к акции бойкота социальных сетей

Пресс-служба РФС выступила с заявлением относительно бойкота социальных сетей.
РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.
Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!
Почему не возмущаются когда свои сборные без флага без родины?
альтернативно окрашенные для них важнее?
Почему не возмущаются когда свои сборные без флага без родины?
альтернативно окрашенные для них важнее?
Мы живем в перевернутом мире глобальной подмены понятий.
Мы руководствуемся правилами, которые сами себя исключают.
Мы следуем нормам, которые отменены ещё до их появления.
Но это - всё, что есть у нас. У тех, кто за нами - не будет и этого...
Мы живем в перевернутом мире глобальной подмены понятий.
Мы руководствуемся правилами, которые сами себя исключают.
Мы следуем нормам, которые отменены ещё до их появления.
Но это - всё, что есть у нас. У тех, кто за нами - не будет и этого...
От подмахивания и желания быть в струе, победы не придут и очки не упадут...
От подмахивания и желания быть в струе, победы не придут и очки не упадут...
Чем дальше, тем веселее жить в этом мире. С головой у людей всё сильнее и сильнее беды. Очень надеюсь, что при моей жизни это всё не приведёт совсем уж к открытому маразму, а то я не удержусь, вилы возьму и европейскую толерастию из душ выгонять пойду.
Чем дальше, тем веселее жить в этом мире. С головой у людей всё сильнее и сильнее беды. Очень надеюсь, что при моей жизни это всё не приведёт совсем уж к открытому маразму, а то я не удержусь, вилы возьму и европейскую толерастию из душ выгонять пойду.