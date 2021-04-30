РФС и сборная России присоединились к акции бойкота социальных сетей

Пресс-служба РФС выступила с заявлением относительно бойкота социальных сетей.

РФС и сборные России поддерживают УЕФА , ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!