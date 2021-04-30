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РФС и сборная России присоединились к акции бойкота социальных сетей

30 апреля 2021, 18:26

Пресс-служба РФС выступила с заявлением относительно бойкота социальных сетей.

РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая.

Оскорблениям и дискриминации нет места в футболе и жизни!

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Все комментарии
galem72
galem72
01 мая в 09:34
Поддерживать Европу или Запад — это же не скрепно. У нас ведь свой путь! Нужно просто заблокировать всю сеть в РФии. ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
01 мая в 01:55
Как страусы - голову в песок ! )))))))) Детский сад , штаны на лямках , чес.слово ! )))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ armeec_ (раскрыть)
01 мая в 00:27
На одно?))
armeec_
armeec_
30 апреля в 23:00
Дружно встали на колени, Браво !!!
minai
minai
30 апреля в 22:23
Какого хрена ? В Суперлигу из наших вроде никого не звали.
KLINSI
KLINSI
30 апреля в 22:12
Эти то ущербные куда?
Почему не возмущаются когда свои сборные без флага без родины?
альтернативно окрашенные для них важнее?
nikoladolgov
nikoladolgov
30 апреля в 22:00
А вот Дзюба не согласен !
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 апреля в 20:54
Очень уж крепкие.
pomor45
pomor45
30 апреля в 20:54
С такими успехами на евроарене надо бы соцсетям бойкотировать не только футбольные сайты, но и стадионы.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
30 апреля в 19:49, ред.
"Представители АНТИфутбола блокируют АСОЦИАЛЬНЫЕ сети".
Мы живем в перевернутом мире глобальной подмены понятий.
Мы руководствуемся правилами, которые сами себя исключают.
Мы следуем нормам, которые отменены ещё до их появления.
Но это - всё, что есть у нас. У тех, кто за нами - не будет и этого...
ошалевший
ошалевший
30 апреля в 19:48
ну всё из за 40 человек всё закроют,да кому вы нужны?
112910415
112910415
30 апреля в 19:47
зачем это ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 апреля в 19:26
Только непонятно кто кого оскорбляет.
Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 19:15
Уходят в подполье! Ну теперь точно эту часть нашего футбола признают настоящими эуропейцами...Возможно,сколько-то-конечную звезду на спиджаки им нашьют...
VAN ARM
VAN ARM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 апреля в 19:04
    VAN ARM
    VAN ARM
    30 апреля в 19:02
      particular
      particular
      30 апреля в 19:00
      Видимо, у руководителя прессухи жемчужина мозга утонула в луже глупости...
      От подмахивания и желания быть в струе, победы не придут и очки не упадут...
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      30 апреля в 18:53
      Акция бойкота головного мозга. Фейсбук и ему подобные зарабатывают деньги, а кто-то просит их урезать себе прибыль, а потом, когда те не соглашаются, в знак протеста объявляет бойкот. Т.е. если ты не захочешь меньше зарабатывать, то мы тебя подвергнем остракизму.
      Чем дальше, тем веселее жить в этом мире. С головой у людей всё сильнее и сильнее беды. Очень надеюсь, что при моей жизни это всё не приведёт совсем уж к открытому маразму, а то я не удержусь, вилы возьму и европейскую толерастию из душ выгонять пойду.
      Звонкий пони
      Звонкий пони
      30 апреля в 18:52
      Как же так?не будет новостей даже про дзюбу?!ну это перебор
      санек002
      санек002 ответ КЭТиК (раскрыть)
      30 апреля в 18:41
      дзюбу замотали уже!нашли аса!
      КЭТиК
      КЭТиК
      30 апреля в 18:36
      Там всё время Дзюбу показывают, уже всех достало.
      sv_1969
      sv_1969
      30 апреля в 18:33
      Совсем все плохо в РФС и в сборной
      shlomo
      shlomo
      30 апреля в 18:32
      Да...маразм крепчает....
      STVA 1
      STVA 1
      30 апреля в 18:32
      Ну что тут сказать... Через недели две на колено встанут (((
      d_fincher
      d_fincher
      30 апреля в 18:32, ред.
      На Руси не было расизма. Если бы футболисты и тренеры окончили школу, то никакого бойкота бы не было.
      Ternan
      Ternan
      30 апреля в 18:31
      Астрологи объявили неделю бойкотов...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      30 апреля в 18:29
      Чем сети провинились?
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