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Агуэро планирует открыть бар возле стадиона «Манчестер Сити»

сегодня, 20:33

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро продолжает показывать свою любовь к «Манчестер Сити».

Как сообщается, аргентинец планирует открыть бар в Манчестере возле стадиона «Этихад», чтобы фанаты «горожан» могли праздновать победы любимой команды после матчей.

Перед своим уходом из «Манчестер Сити» Агуэро подарил часы всем сотрудникам клуба и разыграл свой автомобиль.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:06
Очень перспективное место! Деньги будет лопатой грести!
Футболтус
Футболтус
сегодня в 21:35
Лингарду скидки
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:04
Приходите дорогие гости, вспоминайте добрым словом !!!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 20:58
Вспомнились "Ментовские войны" Джексон - "... а ещё пивбар люблю!!!! Там тепло душевно..."
League1
League1
сегодня в 20:54
Хорошая идея. В барселоне главное рассказывать всем налево и направо, что осасунщик супер-пупер футболист. А главное - это деньги, выкаченные из барсы, и бар ещё принесёт дивиденды.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:42
Хорошая идея!В прогаре не будет)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 20:42
Так Серхио обанкротится)
allemz
allemz ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
сегодня в 20:41
По львовскому образцу будут наливать бесплатно за каждый забитый мяч в ворота МЮ)
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
сегодня в 20:36
А чё? Будут напиваться после каждого финала ЛЧ)
Хотя нет, будут просто напиваться, финалы им теперь не скоро светят)
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