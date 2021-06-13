Агуэро планирует открыть бар возле стадиона «Манчестер Сити»

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сегодня, 20:33

Нападающий «Барселоны» продолжает показывать свою любовь к «Манчестер Сити».

Как сообщается, аргентинец планирует открыть бар в Манчестере возле стадиона «Этихад», чтобы фанаты «горожан» могли праздновать победы любимой команды после матчей.

Перед своим уходом из «Манчестер Сити» Агуэро подарил часы всем сотрудникам клуба и разыграл свой автомобиль.