Агуэро планирует открыть бар возле стадиона «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро продолжает показывать свою любовь к «Манчестер Сити».
Как сообщается, аргентинец планирует открыть бар в Манчестере возле стадиона «Этихад», чтобы фанаты «горожан» могли праздновать победы любимой команды после матчей.
Перед своим уходом из «Манчестер Сити» Агуэро подарил часы всем сотрудникам клуба и разыграл свой автомобиль.
Хотя нет, будут просто напиваться, финалы им теперь не скоро светят)
Хотя нет, будут просто напиваться, финалы им теперь не скоро светят)