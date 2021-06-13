Ушла из жизни мама тренера «Динамо» Андрея Воронина

Тренер «Динамо» Андрей Воронин лишился матери.
«В семье тренера „Динамо“ Андрея Воронина случилась трагедия — скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб „Динамо“ выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате», — сообщила пресс-служба «Динамо» в твиттере.
В семье тренера «Динамо» Андрея Воронина случилась трагедия — скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) June 13, 2021
Футбольный клуб «Динамо» выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате. pic.twitter.com/s5ND3nB0if
Воронин работает помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца с октября 2020 года.