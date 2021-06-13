ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Ушла из жизни мама тренера «Динамо» Андрея Воронина

сегодня, 16:44

Тренер «Динамо» Андрей Воронин лишился матери.

«В семье тренера „Динамо“ Андрея Воронина случилась трагедия — скоропостижно скончалась его мать Регина Борисовна. Футбольный клуб „Динамо“ выражает искренние соболезнования Андрею и его семье и скорбит вместе с ним об утрате», — сообщила пресс-служба «Динамо» в твиттере.

Воронин работает помощником главного тренера «Динамо» Сандро Шварца с октября 2020 года.

Все новости
Скайдайвер на футбольном поле, игрок ПСЖ — под водой. Лучшее из Сети
Вчера, 09:00Евгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии3
Во Львове будут бесплатно наливать фанатам пиво за каждый гол в ворота РФ
11 июня
Сборная Бельгии вылетела в Санкт-Петербург на матч с Россией
11 июня ФотоКомментарии6
«Русская связь». Чорлука опубликовал фото с Оличем
10 июня ФотоКомментарии3
Фаны «Лацио» зарисовали лицо на фреске с Моуриньо дымом от сигареты Сарри
10 июня ФотоКомментарии10
Сотрудник «Ман Сити» выставил на продажу машину, которую ему подарил Агуэро
10 июня Комментарии10
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100