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«Русская связь». Чорлука опубликовал фото с Оличем

вчера, 21:56

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал в инстаграме совместное фото с главным тренером ЦСКА Ивицей Оличем с одной из тренировок сборной Хорватии в преддверии Евро-2020.

Напомним, что Чорлука после ухода из «Локо» вошёл в тренерский штаб балканской команды. Олич будет помогать хорватской сборной до окончания отпуска в ЦСКА. Ранее он уже работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

«Русская связь», — написал Чорлука под фото.

Ранее сообщалось, что Чорлука согласился войти в тренерский штаб «Локомотива».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:15
Красавчики парни, Удачи и больших Успехов вам!!!
drug01
drug01
вчера в 22:01
Очень рад видеть
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