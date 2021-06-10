«Русская связь». Чорлука опубликовал фото с Оличем

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука опубликовал в инстаграме совместное фото с главным тренером ЦСКА Ивицей Оличем с одной из тренировок сборной Хорватии в преддверии Евро-2020.
Напомним, что Чорлука после ухода из «Локо» вошёл в тренерский штаб балканской команды. Олич будет помогать хорватской сборной до окончания отпуска в ЦСКА. Ранее он уже работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии.
«Русская связь», — написал Чорлука под фото.
Ранее сообщалось, что Чорлука согласился войти в тренерский штаб «Локомотива».