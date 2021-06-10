«Русская связь». Чорлука опубликовал фото с Оличем

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вчера, 21:56

Бывший защитник «Локомотива» опубликовал в инстаграме совместное фото с главным тренером ЦСКА с одной из тренировок сборной Хорватии в преддверии Евро-2020.

Напомним, что Чорлука после ухода из «Локо» вошёл в тренерский штаб балканской команды. Олич будет помогать хорватской сборной до окончания отпуска в ЦСКА . Ранее он уже работал ассистентом главного тренера сборной Хорватии.

«Русская связь», — написал Чорлука под фото.

Ранее сообщалось, что Чорлука согласился войти в тренерский штаб «Локомотива».