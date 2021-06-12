Скайдайвер на футбольном поле, игрок ПСЖ — под водой. Лучшее из Сети

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вчера, 09:00

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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

В финале Кубка Голландии среди женщин футболистка ПСВ сыграла рукой во время того, как апеллировала к судье об игре рукой соперницей.

✋ Appelleren voor een handsbal



😬 De bal zelf op je hand krijgen



❌ Strafschop tegen



Een ongelukkig moment voor PSV -speelster Janou Levels. Gelukkig voor haar werd de penalty gemist. pic.twitter.com/mr1yCFheJw — ESPN NL (@ESPNnl) June 5, 2021

В первой лиге США был забит довольно красивый гол!

Dear @SportsCenter, we took care of Number 1 in Top Plays tonight#SCTop10 🤯🤯🚀 pic.twitter.com/1AAFIhlzMr — Hartford Athletic (@hfdathletic) June 6, 2021

Ещё один любопытный эпизод случился в женском чемпионате Нидерландов. Вероятно, кто-то пропустит следующий сезон не из-за травмы.

Tja, iedereen heeft zo een eigen hersteldrankje... 🤣🥒 pic.twitter.com/Y356ABhn5g — ESPN NL (@ESPNnl) June 5, 2021

А вы тоже часто смотрите в телефон во время еды?

Такое ощущение, что собрался на концерт «Арии», а не на Евро.

Компанию Полю в походе на рок-концент составит .

Стиляга дня:

Форвард «Галатасарая» Райан Бабель.

Скромность — второе имя экс-игрока МЮ .

Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

Вот так проводит время в отпуске форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

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А как вам улов защитник «Зандхаузена» Александра Жирова?

Защитник ЦСКА наслаждается отдыхом в Исландии.

Полузащитник «Монцы» Кевин-Принс Боатенг покормил бездомных.

Самое красивое фото сегодняшнего выпуска от защитника ПСЖ .

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В финале Лиги Наций КОНКАКАФ наставник сборной Мексики получил красную карточку за то, что обнял арбитра во время просмотра VAR .

Игроки сборной Турции забили вот такой красивый гол на тренировке.

Вот такое тату набил после победы в Лиге чемпионов хавбек «Челси» .

Здорово, что хавбек сборной Англии Джуд Беллингхэм выбрал футбол, а не баскетбол!

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Этот футболист явно смотрел финал ЧМ -06.

Девушка дня:

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Игрок «Сан-Паулу» Дани Алвес развлекается со своей девушкой.

Работа арбитра — довольно опасное занятие!

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Стремитесь к мечте! И тогда в вашу честь возведут такую красоту!

Будьте на позитиве! Берите пример с хавбека сборной Турции .

Публикация от 433 (@433)