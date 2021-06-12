Скайдайвер на футбольном поле, игрок ПСЖ — под водой. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
В финале Кубка Голландии среди женщин футболистка ПСВ сыграла рукой во время того, как апеллировала к судье об игре рукой соперницей.
✋ Appelleren voor een handsbal— ESPN NL (@ESPNnl) June 5, 2021
😬 De bal zelf op je hand krijgen
❌ Strafschop tegen
Een ongelukkig moment voor PSV-speelster Janou Levels. Gelukkig voor haar werd de penalty gemist. pic.twitter.com/mr1yCFheJw
В первой лиге США был забит довольно красивый гол!
Dear @SportsCenter, we took care of Number 1 in Top Plays tonight#SCTop10 🤯🤯🚀 pic.twitter.com/1AAFIhlzMr— Hartford Athletic (@hfdathletic) June 6, 2021
Ещё один любопытный эпизод случился в женском чемпионате Нидерландов. Вероятно, кто-то пропустит следующий сезон не из-за травмы.
Tja, iedereen heeft zo een eigen hersteldrankje... 🤣🥒 pic.twitter.com/Y356ABhn5g— ESPN NL (@ESPNnl) June 5, 2021
А вы тоже часто смотрите в телефон во время еды?
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Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)
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June 7, 2021
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Игроки сборной Германии весело готовились к Евро.
𝙏𝙝𝙚𝙮 𝙨𝙚𝙚 𝙪𝙨 𝙧𝙤𝙡𝙡𝙞𝙣' 😎 pic.twitter.com/ALSVXLx4Pd— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) June 11, 2021
Стремитесь к мечте! И тогда в вашу честь возведут такую красоту!
Будьте на позитиве! Берите пример с хавбека сборной Турции Хакана Чалханоглу.