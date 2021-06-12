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Скайдайвер на футбольном поле, игрок ПСЖ — под водой. Лучшее из Сети

вчера, 09:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Погба Поль
Погба Поль
Полузащитник
Бензема Карим
Бензема Карим
Нападающий
Обамеянг Пьер-Эмерик
Обамеянг Пьер-Эмерик
Нападающий
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

В финале Кубка Голландии среди женщин футболистка ПСВ сыграла рукой во время того, как апеллировала к судье об игре рукой соперницей.

В первой лиге США был забит довольно красивый гол!

Ещё один любопытный эпизод случился в женском чемпионате Нидерландов. Вероятно, кто-то пропустит следующий сезон не из-за травмы.

А вы тоже часто смотрите в телефон во время еды?

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Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

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Публикация от 433 (@433)

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:50
Хакан Чалханоглу после вчерашнего проигрыша итальянцам такой позитивный наверно .
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 09:20
Очень красивые кадры
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:11
Понравился Маннусон с уловом!
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