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Боярский: «Кокорин „Зениту“ не нужен. У нас укомплектованный состав»

сегодня, 13:44

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Недавно появилась информация, что на Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Кокорин — очень интересный и полезный футболист. Я был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азумн, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав. Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:12
Пришло время отдохнуть, и так он уже измотался весь бедолага в Фиорентине !!!)))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:11
М.Боярский:
Кокорин — очень интересный и полезный футболист
Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать.

Игра Кокорина -"Фиорентина":
... ни разу не пробил по воротам, не отдал ни одного паса под удар...

Какую-то очередную "пургу гонит" Михаил Сергеевич!

Чем комплектовать состав Кокориным, лучше играть вдесятером...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:08
Мишаня вуступает уже как пресс атташе Семака.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:01
Теперь поздняк метаЦЦа. Надо было после Сочи возвращаться, а не в Спартак назло и за деньгами идти. Теперь нафик никому не нужен, с его то запросами и травмами.
Фиалок откровенно жаль, попали они с Кокориным на бабки. Столько заплатили, плюс (минус!) зарплата, а толку ноль. От слова совсем, абсолютный ноль...
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 13:55
А как насчет стулом по голове? И шляпа не спасет.
YVG
YVG
сегодня в 13:46, ред.
Какорин спартковский игрок, очевидно, туда и вернется.
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
сегодня в 13:45
Да кому он вообще нужен
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