Боярский: «Кокорин „Зениту“ не нужен. У нас укомплектованный состав»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» .

Недавно появилась информация, что на Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

Кокорин — очень интересный и полезный футболист. Я был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азумн, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав. Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать.