Боярский: «Кокорин „Зениту“ не нужен. У нас укомплектованный состав»

Народный артист РФ Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение в РПЛ нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Недавно появилась информация, что на Кокорина претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.
Кокорин — очень интересный и полезный футболист. Я был бы рад видеть его в «Зените». Хотя мне кажется, что покупать его не будут. Деньги, которые могли бы быть потрачены на покупку Кокорина, будут направлены на другого игрока. У нас есть Азумн, есть Дзюба. Кокорин нам сейчас особо не нужен, у нас укомплектованный состав. Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать.
Кокорин — очень интересный и полезный футболист
Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать.
Игра Кокорина -"Фиорентина":
... ни разу не пробил по воротам, не отдал ни одного паса под удар...
Какую-то очередную "пургу гонит" Михаил Сергеевич!
Чем комплектовать состав Кокориным, лучше играть вдесятером...
Кокорин — очень интересный и полезный футболист
Почему не получилось в Италии? Есть какие-то тонкости, пока он не устраивает итальянцев. Не могу сказать.
Игра Кокорина -"Фиорентина":
... ни разу не пробил по воротам, не отдал ни одного паса под удар...
Какую-то очередную "пургу гонит" Михаил Сергеевич!
Чем комплектовать состав Кокориным, лучше играть вдесятером...
Фиалок откровенно жаль, попали они с Кокориным на бабки. Столько заплатили, плюс (минус!) зарплата, а толку ноль. От слова совсем, абсолютный ноль...
Фиалок откровенно жаль, попали они с Кокориным на бабки. Столько заплатили, плюс (минус!) зарплата, а толку ноль. От слова совсем, абсолютный ноль...