Лаксальт рассказал о своих первых днях в «Динамо»

Защитник «Динамо» рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Меня встретили очень хорошо. Здесь отличный коллектив, что важно для новичка, который приходит в новый клуб. Пока я занимался по индивидуальной программе вместе с Моро, поэтому больше общался с ним.

Почему у меня такая прическа? Давным-давно мне понравилось так заплетать волосы. Когда я впервые так сделал, то почувствовал, что мне комфортно на футбольном поле. И потом это стало моей визитной карточкой. Сейчас волосы мне заплетает жена, а я делаю косички иногда ей и дочке.

Всей моей семье очень понравилась Россия после проведения чемпионата мира. У них прекрасные впечатления о людях. После того как закончатся сборы, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, мне нравится изучать языки стран, где играю.