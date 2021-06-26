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Лаксальт рассказал о своих первых днях в «Динамо»

сегодня, 13:18

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт рассказал о своей адаптации в московском клубе.

Меня встретили очень хорошо. Здесь отличный коллектив, что важно для новичка, который приходит в новый клуб. Пока я занимался по индивидуальной программе вместе с Моро, поэтому больше общался с ним.

Почему у меня такая прическа? Давным-давно мне понравилось так заплетать волосы. Когда я впервые так сделал, то почувствовал, что мне комфортно на футбольном поле. И потом это стало моей визитной карточкой. Сейчас волосы мне заплетает жена, а я делаю косички иногда ей и дочке.

Всей моей семье очень понравилась Россия после проведения чемпионата мира. У них прекрасные впечатления о людях. После того как закончатся сборы, возьмусь за русский язык. Я очень любопытный, мне нравится изучать языки стран, где играю.

Лаксальт подписал контракт с «Динамо» на три года.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 13:27
Встретили хорошо - уже знаю " крепкие " , русские слова ...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:23
Успехов тебе в новом клубе !!!
shlomo
shlomo
сегодня в 13:21
Удачи и хорошей игры в клубе
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 13:21
Нужно время на аклематезацию
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