Колыванов: «Мы не привыкли видеть такую сборную Италии»

Российский тренер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Италии и Австрии.

Итальянцы с первого матча показали, что они будут претендовать на самые высокие места. Италия продемонстрировала, наверное, самый интересный футбол на этом чемпионате, не пропустив ни одного гола. Мы не привыкли видеть такую сборную Италии, которая играет в быстрый, атакующий, комбинационный футбол, а не сидит в обороне. Соперник у итальянцев будет нелегкий, будет много борьбы. Австрийцам будет очень сложно забить с игры, потому что итальянцы очень давно не пропускают. Им нужно надеяться на стандарты. Сборная Италии очевидный фаворит в этом матче.