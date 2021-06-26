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Колыванов: «Мы не привыкли видеть такую сборную Италии»

сегодня, 10:22
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия-:-Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрия22:00 Не начался

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Италии и Австрии.

Итальянцы с первого матча показали, что они будут претендовать на самые высокие места. Италия продемонстрировала, наверное, самый интересный футбол на этом чемпионате, не пропустив ни одного гола. Мы не привыкли видеть такую сборную Италии, которая играет в быстрый, атакующий, комбинационный футбол, а не сидит в обороне. Соперник у итальянцев будет нелегкий, будет много борьбы. Австрийцам будет очень сложно забить с игры, потому что итальянцы очень давно не пропускают. Им нужно надеяться на стандарты. Сборная Италии очевидный фаворит в этом матче.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини оценил шансы своей команды на Евро-2020.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:11
У Италии ещё не было серьёзных соперников
ProKop92
ProKop92
сегодня в 11:05
Зато мы привыкли видеть такую сборную России...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:45, ред.
И это настораживает, обычно сборная Италии играет, прибавляя от матча к матчу, и "выходит" на свой максимум к полуфиналу, финалу...

Но на Евро-2020 "с места в карьер"... Посмотрим, на каком уровне сборная Италии будет играть в плей-офф...

Возможно, надо было играть в своём стиле: "Тише едешь - дальше будешь". Как обычно играли сборные Италии былых времён...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:40
Вот теперь видим
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:30
Италия удивляет ,самая играющая команда чемпионата Европы!!! Удачи!!!
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