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Слуцкий: «Если убрать лимит, то у российских игроков понизится зарплата»

сегодня, 08:50

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на высокие зарплаты российских футболистов в РПЛ.

Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали.

Уберите лимит на легионеров – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла.

Недавно стало известно, что 19-летний форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет получать по новому контракту с клубом 1 миллион рублей в неделю.

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Q-J-G
Q-J-G ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 10:03
Всё здраво и логично, но...

Нельзя урезать зарплаты до определённого уровня, тогда легионеры не будут принимать предложения играть в РПЛ, где искусственно-ограниченные зарплаты... Урезать только российским игрокам, это абсурд, и "попахивает" дискриминацией...
Только здоровая конкуренция и равные для всех условия, зарплата по КПД, премиальные за результаты...

Ваше предложение отличное, но это надо делать только в масштабах Мирового футбола, а не только в РПЛ...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 09:59
В прошлом году Леня взялся за судей , судей разогнали, ну все Леня взялся за лимит , думаю лимит уберут !
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:56
XIII. Размеры окладов по должностям работников физической культуры и спорта, включенным в профессиональные квалификационные группы



Профессиональные квалификационные группы 1

Квалификационные уровни

Размер оклада (в рублях)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня

1 квалификационный уровень

5720 руб

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень

8910 руб

2 квалификационный уровень

9270 руб

3 квалификационный уровень

9780 руб

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня

1 квалификационный уровень

11590 руб
--------------------
Затолкать футболистов в этот, уже существующий, тарифно-квалификационный перечень и пусть они в своей жизни ни в чём себе не отказывают!
linnik
linnik
сегодня в 09:56
Ф еще нужно в несколько раз увеличить РПЛ. Сейчас не ЧР а чемпионат Москвы с Краснодарским краем. А футбол любят везде.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:51
После тирады от нашего Лёни Слуцкого я понял одно,
Что в детстве меня врачи не доличили - ноги " колесом ", и играть в футбол мне не представилась возможность за такие деньжище..
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:42
Чиновники из РФС, сидящие ну очень высоко не слышат, хоть заорись :
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:41
А ещё нужно сократить РПЛ
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:40
Все кто надо ☝получат высшие разряды)...
linnik
linnik
сегодня в 09:40
Надо сделать как было в Европе до дела Боссмана. 3 лега на поле. Европа с удовольствием перешла бы на такой формат. Развивается местный футбол, ФРГ и Италия регулярно выигрывали ЧМ. Но им мешает решение суда для ЕС. У нас не ЕС, нам ничего не мешает. Тогда наших игроков будет много, стоить они будут дешево. Леги будут крутые которые могут научит полезному. Тренеры сразу будут настоящие, а не менеджеры из ФИФА типа Валеры, будут работать с кем есть и подтянется наш футбол.
Обезжиренный
Обезжиренный
сегодня в 09:37
Даёшь наёмников за адекватные деньги без разбору гражданства, вероисповедания и классовой принадлежности! Жирная тема!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:34
В фильме Ермак фраза хорошая есть Если есть силы бежать кто поверит что нет сил драться. У меня все
bashnat013
bashnat013
сегодня в 09:34, ред.
А чё просто понизить нельзя ,причем тут лимит ,надо самая минимальная зарплата легионера пополам это должна быть зарплата русского и все,а кому нашим не нравится пусть едут играть в Европу в Англии тоже платят не хило
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:33
Ну а какая мотивация для них тогда. Видно же что не стараются . Дзюба ваще тихоход еле передвигается
cska1948
cska1948
сегодня в 09:30
Вон, Акинфеев сравнил футболиста с рабочим! Так давайте футболистам, как и рабочим, введём квалификационные разряды с соответствующей тарифной сеткой! Введём им сдельную оплату труда!
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 09:30, ред.
Уметь толкать мяч частями тела вроде дело не мудрёное, но платить за такие телодвижения миллионы.....нашим футболёрам даже и это непосилам
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:30
Убрали лимит = реальная, здоровая конкуренция.

Хочешь получать "большие деньги"... = играй так, чтобы тебе платили "большие деньги" за игру, за КПД, а не за наличие российского паспорта ...

Лучше играют = больше конкурентно-способные команды в еврокубках, интереснее чемпионат РПЛ = за сборную будут играть не пешеходы, лентяи, а игроки, которые зарабатывают свою зарплату игрой, а не наличием паспорта...

Главный довод против отмены лимита, это то, что российские игроки не будут иметь игровой практики для игры за сборную России. В общем, будут хуже играть... НО, КУДА УЖ ХУЖЕ??? Надо попробовать и посмотреть, что из этого получится...

А может будет всё с точностью до наоборот, когда будут получать зарплату за КПД в команде, тогда и будут стараться играть, тем более, что лентяи нигде не востребованы, тем более в зарубежных лигах, поэтому, просто вынуждены будут совершенствоваться, чтобы получать хорошую зарплату...

Всё "легко" и просто, всё логично и предсказуем, но "Воз и ныне там"...
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 09:25
Ответ прост - срочно убрать один нолик из зарплатных ведомостей наших футболистов!!! Чем хуже труд рабочего и селянина???
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 09:22
Вот так бы все думали, а то за свои кошельки больше переживают чем за российский футбол.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 09:21
Если врач в стране получает по 30-50 тысяч рублей за сложные операции, ночные дежурства и ощутимую пользу людям, то за что получают футболисты сборной по 10-20 миллионов в месяц - мне непонятно. За голевые пасы на свои ворота? За поражения более слабым командам? За невнятную игру и следующие за этим самодовольные лица со словами, что наши ожидания - это наши проблемы?
Мне кажется, давно уже пора урезать зарплаты игрокам и не только лимитом, а принудительным потолком. Скажем, миллион рублей в месяц. Плюс премия за выход в ту же 1/8-ю и дальше. Тогда будет стимул играть, а не ходить пешком, зная, что напрягаться нечего и банковский счёт в любом случае пополнится.
Так же считаю правильным обязать клубы за любой переход футболиста платить какой-то процент от сделки в счёт развития детского футбола и подготовки тренеров - стажировки молодых специалистов в лучших тренерских школах мира. Нужно что-то делать чтобы не было и дальше очередных сербов или датчан.
Правда тут
Правда тут ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 09:18
Плюсов в нем нет не каких Лимит введен уже с 2005 года...своих игроков хороших как не было так и нет...он создан только что бы агенты и прочие чиновники получали откаты с зп футболеров и поднимались на агентских...лимит это явное зло нашего футбола
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 09:16
Я считаю , что его нужно значительно смягчить просто
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 09:10
Насчёт того что бы отменить лимит можно поспорить. Есть в нём и плюсы и минусы. А вот установить потолок для зарплат уже давно пора
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:03
если убрать лимит то и легов надо приобретать тех кто играет за свои сборные а так всякие Уфа или Ахмат наберут папуасов из гвинеи бисау и будут они тут нас учить уму разуму у нас в каждой команде легионеры в большинстве случаев не являются игроками нац. сборных кстати в Зените Дриусси Сантос Вендел не играют в сборной,но они хоть по качеству игры превосходят наших лимитчиков а в других командах легионеры просто ужас дикий
particular
particular
сегодня в 09:01, ред.
Просто и логично... Тогда получаемые деньги игроками, возможно, станут зарабОтанными выплатами, а не раздутыми агентской братией цифрами за блеф...
ProKop92
ProKop92
сегодня в 08:58
Все, буквально все говорят про необходимость отмены лимита!..Но у нас же всё всегда так: если большинство говорит, значит сделай наоборот.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:54
Все правильно Лёня говорит
beefs
beefs
сегодня в 08:53
а что в этом есть разумное...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:53
Давно пора убрать лимит и установить потолок зарплат.
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