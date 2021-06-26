Слуцкий: «Если убрать лимит, то у российских игроков понизится зарплата»

Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на высокие зарплаты российских футболистов в РПЛ.
Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали.
Уберите лимит на легионеров – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.
Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла.
Недавно стало известно, что 19-летний форвард «Динамо» Константин Тюкавин будет получать по новому контракту с клубом 1 миллион рублей в неделю.
Мне кажется, давно уже пора урезать зарплаты игрокам и не только лимитом, а принудительным потолком. Скажем, миллион рублей в месяц. Плюс премия за выход в ту же 1/8-ю и дальше. Тогда будет стимул играть, а не ходить пешком, зная, что напрягаться нечего и банковский счёт в любом случае пополнится.
Так же считаю правильным обязать клубы за любой переход футболиста платить какой-то процент от сделки в счёт развития детского футбола и подготовки тренеров - стажировки молодых специалистов в лучших тренерских школах мира. Нужно что-то делать чтобы не было и дальше очередных сербов или датчан.
Мне кажется, давно уже пора урезать зарплаты игрокам и не только лимитом, а принудительным потолком. Скажем, миллион рублей в месяц. Плюс премия за выход в ту же 1/8-ю и дальше. Тогда будет стимул играть, а не ходить пешком, зная, что напрягаться нечего и банковский счёт в любом случае пополнится.
Так же считаю правильным обязать клубы за любой переход футболиста платить какой-то процент от сделки в счёт развития детского футбола и подготовки тренеров - стажировки молодых специалистов в лучших тренерских школах мира. Нужно что-то делать чтобы не было и дальше очередных сербов или датчан.
Хочешь получать "большие деньги"... = играй так, чтобы тебе платили "большие деньги" за игру, за КПД, а не за наличие российского паспорта ...
Лучше играют = больше конкурентно-способные команды в еврокубках, интереснее чемпионат РПЛ = за сборную будут играть не пешеходы, лентяи, а игроки, которые зарабатывают свою зарплату игрой, а не наличием паспорта...
Главный довод против отмены лимита, это то, что российские игроки не будут иметь игровой практики для игры за сборную России. В общем, будут хуже играть... НО, КУДА УЖ ХУЖЕ??? Надо попробовать и посмотреть, что из этого получится...
А может будет всё с точностью до наоборот, когда будут получать зарплату за КПД в команде, тогда и будут стараться играть, тем более, что лентяи нигде не востребованы, тем более в зарубежных лигах, поэтому, просто вынуждены будут совершенствоваться, чтобы получать хорошую зарплату...
Всё "легко" и просто, всё логично и предсказуем, но "Воз и ныне там"...
Хочешь получать "большие деньги"... = играй так, чтобы тебе платили "большие деньги" за игру, за КПД, а не за наличие российского паспорта ...
Лучше играют = больше конкурентно-способные команды в еврокубках, интереснее чемпионат РПЛ = за сборную будут играть не пешеходы, лентяи, а игроки, которые зарабатывают свою зарплату игрой, а не наличием паспорта...
Главный довод против отмены лимита, это то, что российские игроки не будут иметь игровой практики для игры за сборную России. В общем, будут хуже играть... НО, КУДА УЖ ХУЖЕ??? Надо попробовать и посмотреть, что из этого получится...
А может будет всё с точностью до наоборот, когда будут получать зарплату за КПД в команде, тогда и будут стараться играть, тем более, что лентяи нигде не востребованы, тем более в зарубежных лигах, поэтому, просто вынуждены будут совершенствоваться, чтобы получать хорошую зарплату...
Всё "легко" и просто, всё логично и предсказуем, но "Воз и ныне там"...