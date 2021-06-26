Слуцкий: «Если убрать лимит, то у российских игроков понизится зарплата»

Наставник «Рубина» отреагировал на высокие зарплаты российских футболистов в РПЛ .

Многие обвиняют футболистов в сытой жизни, однако ее им создали.

Уберите лимит на легионеров – и все российские игроки будут получать на уровне зарубежных.

Мы сами выдумываем правила, играем по ним, а потом разочаровываемся. Не вижу в этом смысла.