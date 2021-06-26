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Самедов — об игре Уэльс — Дания: «Фаворита в этом матче точно нет»

сегодня, 09:10
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс-:-Логотип футбольный клуб ДанияДания19:00 Не начался

Бывший российский футболист Александр Самедов поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Уэльса и Дании.

Это уже 1/8 финала чемпионата Европы, к этому матчу сборные подойдут максимально аккуратно, так как права на ошибку больше нет. Будут играть две абсолютно равные команды, нам стоит ожидать интересной игры. В обеих сборных есть футболисты, которые играют в топ-лигах. С первых минут никто сразу атаковать не побежит, думаю, что обе команды начнут матч очень аккуратно. В этой встрече сыграет фактор первого забитого мяча. Фаворита в этом матче точно нет, шансы 50 на 50.

Ранее капитан сборной Уэльса Гарет Бэйл назвал аутсайдера в этой паре.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 09:28
А при чем тут Самедов?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:16
Фаворит сдесь Дания!
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