Самедов — об игре Уэльс — Дания: «Фаворита в этом матче точно нет»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2020 между сборными Уэльса и Дании.

Это уже 1/8 финала чемпионата Европы, к этому матчу сборные подойдут максимально аккуратно, так как права на ошибку больше нет. Будут играть две абсолютно равные команды, нам стоит ожидать интересной игры. В обеих сборных есть футболисты, которые играют в топ-лигах. С первых минут никто сразу атаковать не побежит, думаю, что обе команды начнут матч очень аккуратно. В этой встрече сыграет фактор первого забитого мяча. Фаворита в этом матче точно нет, шансы 50 на 50.