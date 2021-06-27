Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров

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27 июня 2021, 13:21

Автомобиль Lamborghini форварда «Фиорентины» вчера задержали сотрудники ГИБДД в Москве.

Сообщается, что машина привлекла внимание инспекторов отсутствием номеров. При обыске была обнаружена коллекция из шести номерных знаков. Автомобиль эвакуировали и отправили на штрафстоянку.

Отмечается, что футболисту могут не вернуть Lamborghini, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы.

В прошлом году Кокорин купил себе «Оку» ради красивых номеров.