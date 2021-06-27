Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров

Автомобиль Lamborghini форварда «Фиорентины» Александра Кокорина вчера задержали сотрудники ГИБДД в Москве.
Сообщается, что машина привлекла внимание инспекторов отсутствием номеров. При обыске была обнаружена коллекция из шести номерных знаков. Автомобиль эвакуировали и отправили на штрафстоянку.
Отмечается, что футболисту могут не вернуть Lamborghini, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы.
В прошлом году Кокорин купил себе «Оку» ради красивых номеров.
Нет беспределу!
Нет беспределу!
А если серьёзно, то раз хватило бабла купить роскошную машину, то и страховку надо бы оформить. А если любишь нарушать, штрафы оплачивать. А вот если водитель нарушает ,то гнать его поганой метлой или пусть выкупает авто со штрафстоянки...
А если серьёзно, то раз хватило бабла купить роскошную машину, то и страховку надо бы оформить. А если любишь нарушать, штрафы оплачивать. А вот если водитель нарушает ,то гнать его поганой метлой или пусть выкупает авто со штрафстоянки...
1. Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации... -
наказываются... ограничением свободы на срок до двух лет...
Кажется намечается трансфер Сашка из Фиорентины в ФК "Бутырка".
1. Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации... -
наказываются... ограничением свободы на срок до двух лет...
Кажется намечается трансфер Сашка из Фиорентины в ФК "Бутырка".
Водитель тоже инопланетянен, как он ездил без номеров у него и узнайте, зачем сейчас эта новость для Сашули ??? Нельзя тревожить итак больную психику клиента Бутырки, до сих пор находится на адаптации в Италии !!!)
Водитель тоже инопланетянен, как он ездил без номеров у него и узнайте, зачем сейчас эта новость для Сашули ??? Нельзя тревожить итак больную психику клиента Бутырки, до сих пор находится на адаптации в Италии !!!)
Чем богаче, тем жаднее...И наглее.
Р.S. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
Чем богаче, тем жаднее...И наглее.
Р.S. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!