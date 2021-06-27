ГлавнаяНовостиПроисшествияИталия. Серия А 2021/2022

Lamborghini Кокорина задержали в Москве без номеров

27 июня 2021, 13:21

Автомобиль Lamborghini форварда «Фиорентины» Александра Кокорина вчера задержали сотрудники ГИБДД в Москве.

Сообщается, что машина привлекла внимание инспекторов отсутствием номеров. При обыске была обнаружена коллекция из шести номерных знаков. Автомобиль эвакуировали и отправили на штрафстоянку.

Отмечается, что футболисту могут не вернуть Lamborghini, так как он аннулировал страховку и учет, чтобы не платить штрафы.

В прошлом году Кокорин купил себе «Оку» ради красивых номеров.

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Все комментарии
memphis
memphis
вчера в 10:44
Ждем новых серий
протон1
протон1
27 июня в 22:52
кому то бог послал деньги. а кому то нищету. а кое кто живет как дурак одним днем. мечта сбылась...
goalaktika
goalaktika
27 июня в 19:29
Все правильно.
Нет беспределу!
Поц
Поц ответ НИКИТА ТАРАСОВ (раскрыть)
27 июня в 16:29
Купола на спине надо до конца набить, а то незавершенные остались. В Италии видно спецов нет.
ДСА
ДСА
27 июня в 15:14
Раз ничья, значит надо забирать.
Feanor1993
Feanor1993 ответ Чёрный рыцарь (раскрыть)
27 июня в 14:53
Пока Кокоша был в номерах)
Feanor1993
Feanor1993 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
27 июня в 14:53
Обычно родители-уголовники обучают этому ремеслу своих детей, а тут наоборот!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июня в 14:43
Интересно дефки пляшут! Сам Кокорин где-то в Италии, на его машинке катается водитель (может, маму на спорткаре в магаз за хлебом возит?). Так и отвечать за это должен непонятно кто. Нет номеров - оштрафуют, много номеров - посадят. Как жить простому футболисту?
А если серьёзно, то раз хватило бабла купить роскошную машину, то и страховку надо бы оформить. А если любишь нарушать, штрафы оплачивать. А вот если водитель нарушает ,то гнать его поганой метлой или пусть выкупает авто со штрафстоянки...
311
311
27 июня в 14:40
Если есть возможность отжать тачку, то её отожмут!)
112910415
112910415
27 июня в 14:39
как-то всё не по-людски у итальянского футболиста
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Твой Арсен (раскрыть)
27 июня в 14:27
См. новость, Кокорен переоформил авто на маму. Так что мадам Кокориной придется куковать на этот раз.
Твой Арсен
Твой Арсен
27 июня в 14:04
Статья 326. Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации

1. Подделка государственного регистрационного знака транспортного средства в целях эксплуатации... -

наказываются... ограничением свободы на срок до двух лет...

Кажется намечается трансфер Сашка из Фиорентины в ФК "Бутырка".
stanichnik
stanichnik
27 июня в 14:03
Надо фанатам Кокорина скинуться на оплату его штрафов.
STVA 1
STVA 1 ответ Брулин (раскрыть)
27 июня в 14:02
Это уже в крови! Я когда халтурил , то заметил и это уже проверено, что человек менее зажиточный всегда накроет стол дополнительно , а более богатый скажет что я вам итак плачу! И со своей точки зрения он прав! Ну а тут думаю паталогически не хочет с деньгами расставаться! Многим допустим будет в 57 номер снимать))
RamonCSKA
RamonCSKA
27 июня в 13:52
Плохо ему живётся , даже денег штрафы и парковки оплатить нет, пришлось номера снять
Ironigor
Ironigor
27 июня в 13:51, ред.
Был водитель, а машина оформлена на маму, сам Кокоша в санатории по контракту старается отдыхать!!!
Водитель тоже инопланетянен, как он ездил без номеров у него и узнайте, зачем сейчас эта новость для Сашули ??? Нельзя тревожить итак больную психику клиента Бутырки, до сих пор находится на адаптации в Италии !!!)
Q-J-G
Q-J-G
27 июня в 13:51
....Но хозяину ее могут не отдать, потому что Саша аннулировал учёт, чтобы не платить штрафы и ездил все это время на ней без страховки..

Чем богаче, тем жаднее...И наглее.

Р.S. СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!
НИКИТА ТАРАСОВ
НИКИТА ТАРАСОВ
27 июня в 13:47
Сашок обратно в Белгород захотел
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 июня в 13:45
Да он просто тупой
Брулин
Брулин
27 июня в 13:44
Хоть убейте, но я вот никак не пойму, почему у так много припаркованных геликов и прочих лухари со снятыми номерами. Тачка $200-300кк, а найти место за 380 рублей в час религия не позволяет?)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
27 июня в 13:41
Правильно что изъяли - по полю привык пешком ходить - пусть и по улицам походит.
Igo0rek
Igo0rek
27 июня в 13:41
Решил налоги не платить за свою роскошную колесницу))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 июня в 13:40
Это существо всех раздражает
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
27 июня в 13:36
пора в монако, давно не были
STVA 1
STVA 1
27 июня в 13:30
Коко в Италии а фонит аж в Москве!
beefs
beefs
27 июня в 13:28
он стрижет фиалки, а машина катается по Москве...
Чёрный рыцарь
Чёрный рыцарь
27 июня в 13:24
Ламборджини Кокорина задержали в Москве без Кокорина)
Стасодзюб
Стасодзюб
27 июня в 13:23
Очень сильно много платил газпром Саше) молодец после фиалок назад за новой коллекцией))
Брулин
Брулин
27 июня в 13:22
Как говорится " Их там нет"
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