Йилмаз спровоцировал потасовку в концовке матча Турция — Уэльс

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16 июня 2021, 21:26

Нападающий и капитан сборной Турции спровоцировал потасовку в концовке матча чемпионата Европы Турция — Уэльс (0:2).

На последних минутах встречи Йилмаз подошёл к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провёл ему по лицу рукой. В ответ на это игроки Уэльса толкнули Бурака на газон, турок упал.

Сразу после этого между игроками команд завязалась потасовка. В результате арбитр показал четырём футболистам, среди которых сам Бурак, жёлтые карточки.

Недавно 35-летний Йилмаз был признан лучшим игроком сезона в «Лилле».