Йилмаз спровоцировал потасовку в концовке матча Турция — Уэльс

Нападающий и капитан сборной Турции Бурак Йилмаз спровоцировал потасовку в концовке матча чемпионата Европы Турция — Уэльс (0:2).
На последних минутах встречи Йилмаз подошёл к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провёл ему по лицу рукой. В ответ на это игроки Уэльса толкнули Бурака на газон, турок упал.
Сразу после этого между игроками команд завязалась потасовка. В результате арбитр показал четырём футболистам, среди которых сам Бурак, жёлтые карточки.
Недавно 35-летний Йилмаз был признан лучшим игроком сезона в «Лилле».