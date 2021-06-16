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Йилмаз спровоцировал потасовку в концовке матча Турция — Уэльс

16 июня 2021, 21:26
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 2Логотип футбольный клуб УэльсУэльсМатч завершен

Нападающий и капитан сборной Турции Бурак Йилмаз спровоцировал потасовку в концовке матча чемпионата Европы Турция — Уэльс (0:2).

На последних минутах встречи Йилмаз подошёл к лежащему на газоне игроку сборной Уэльса и провёл ему по лицу рукой. В ответ на это игроки Уэльса толкнули Бурака на газон, турок упал.

Сразу после этого между игроками команд завязалась потасовка. В результате арбитр показал четырём футболистам, среди которых сам Бурак, жёлтые карточки.

Недавно 35-летний Йилмаз был признан лучшим игроком сезона в «Лилле».

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Все комментарии
Chevengur
Chevengur ответ beefs (раскрыть)
16 июня в 23:22
Вы можете себе представить, что такое сделает японец или китаец? Я бы скорее с нашими ребятами сравнил - особенно поколение ребят вроде Широкова или Аршавина почудить любило.
Сергей Федотов
Сергей Федотов
16 июня в 22:58
Что за трэк играет на видео?)
Тео Джонс
Тео Джонс
16 июня в 22:50
Сам спровоцировал, сам и получил люлей ахах)
minai
minai
16 июня в 22:49
Заставь Бурака Богу молиться, он себе весь лоб расшибёт.
УЕСКА
УЕСКА
16 июня в 22:18
Недостойно себя повел Йилмаз. Не такой пример капитан должен подавать. Понятно что неприятно когда ничего не получается по игре но нужно уметь проигрывать.
25процентный клоун
25процентный клоун
16 июня в 22:12
Ах какая музыка, я как будто в Турции на экскурсии оказался
sv_1969
sv_1969
16 июня в 21:54
Потолкались малёха
АлексАлекс
АлексАлекс
16 июня в 21:39
Всё, теперь перед следующими матчами придется на оба колена вставать...
beefs
beefs
16 июня в 21:38
одним словом азиат...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 июня в 21:33
Любят турки такие провокации! Молодцы,хоть чтото интересное в матче увидел,спасибо!
Дима Логинов
Дима Логинов
16 июня в 21:31
Когда вижу что-то подобное, то стыдно становится перед обезьянами из-за поговорки, что люди произошли от них. За что так обижать добрых зверюшек?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июня в 21:27
Турки они такие...
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