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На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер ЦСКА Сергей Шапошников

сегодня, 10:33

Пресс-служба ЦСКА сообщает, что на 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер московского клуба Сергей Шапошников.

Шапошников — советский футболист и футбольный тренер, мастер спорта, Заслуженный тренер УССР, Заслуженный тренер СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов.

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