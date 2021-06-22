Пресс-служба ЦСКА сообщает, что на 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер московского клуба Сергей Шапошников.
Шапошников — советский футболист и футбольный тренер, мастер спорта, Заслуженный тренер УССР, Заслуженный тренер СССР, участник Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов.
На 99-м году жизни скончался бывший игрок и тренер #ЦСКА Сергей Шапошников. Армейский клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Иосифовича 🙏 pic.twitter.com/hdLQ3qhuH4— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 22, 2021