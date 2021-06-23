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В Венгрии во время тренировочного занятия умер 18-летний футболист

сегодня, 12:34

Президент венгерского клуба «Андрашида» Золтан Соос заявил, что 18-летний футболист Виктор Марселл умер во время тренировки.

21 июня игроки занимались в спортивном центре «Андрашиды». Во второй половине тренировки Марселл безо всяких причин упал и потерял сознание. Товарищи по команде и тренер тут же бросились к нему на помощь и попытались привести его в стабильное состояние. Они начали делать массаж сердца с использованием дефибриллятора под руководством врачей по телефону, пока те ехали к нам. Когда скорая приехала, медики долго боролись за жизнь нашего игрока, но, к сожалению, уже не смогли его спасти.

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Перевод с andrashidasc.hu
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