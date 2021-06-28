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Промес получит неделю отпуска после выступления на Евро-2020

28 июня 2021, 12:44

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нидерландский футболист Квинси Промес получит недельный отпуск после выступления на Евро-2020.

В воскресенье сборная Нидерландов проиграла команде Чехии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Все сборники получают неделю отпуска», — сказал Фетисов.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
28 июня в 16:25
За вылет с Евро ещё и отпуск ему? Циркачи одним словом.
112910415
112910415
28 июня в 14:08
пусть ментально перенастраивается на РПЛ,
там лучше будет получаться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 июня в 13:38
Уголовнику отпуск дают.
STVA 1
STVA 1
28 июня в 13:25
Душевные раны залечивать))
Устать он не мог))
YVG
YVG
28 июня в 13:25
От чего только устал, не понятно.
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 июня в 13:14, ред.
.
ДАША Д
ДАША Д
28 июня в 13:13
Не заслужил он отпуска.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 13:12, ред.
Заявление Промеса на отпуск....

Главному арбитру матча
Нидерланды - Чехия
Карасёву С.Г.
от игрока Промеса К.А.

"Прошу предоставить мне внеочередной недельный отпуск с 27.06.21 по 04.07.21 по собственному желанию."


...Карасёв : "Не возражаю"....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
28 июня в 13:08
Выпустили в меньшинстве, когда Нидерландам надо было отыгрываться. Но план не сработал, Промес не забил, Нидерланды не отыгрались. А теперь еще многие пишут, что выпускать Промеса - был далеко не самый лучший вариант. Лучшая версия Промеса осталась в том году, когда "Спартак" становился чемпионом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 12:44
Тоже на лавочке сидел...
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