Промес получит неделю отпуска после выступления на Евро-2020

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28 июня 2021, 12:44

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нидерландский футболист получит недельный отпуск после выступления на Евро-2020.

В воскресенье сборная Нидерландов проиграла команде Чехии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Все сборники получают неделю отпуска», — сказал Фетисов.