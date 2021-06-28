Промес получит неделю отпуска после выступления на Евро-2020

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что нидерландский футболист Квинси Промес получит недельный отпуск после выступления на Евро-2020.
В воскресенье сборная Нидерландов проиграла команде Чехии со счетом 0:2 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.
«Все сборники получают неделю отпуска», — сказал Фетисов.
Главному арбитру матча
Нидерланды - Чехия
Карасёву С.Г.
от игрока Промеса К.А.
"Прошу предоставить мне внеочередной недельный отпуск с 27.06.21 по 04.07.21 по собственному желанию."
...Карасёв : "Не возражаю"....
Главному арбитру матча
Нидерланды - Чехия
Карасёву С.Г.
от игрока Промеса К.А.
"Прошу предоставить мне внеочередной недельный отпуск с 27.06.21 по 04.07.21 по собственному желанию."
...Карасёв : "Не возражаю"....