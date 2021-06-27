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«Хожу уже нормально, без боли». Магнуссон прибыл на сбор ЦСКА

27 июня 2021, 18:04

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон вернулся в расположение команды на сбор в австрийском Бад-Тацмансдорфе. Напомним, что исландец перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Чувствую себя хорошо. Особенно после того, как выкинул костыли — произошло это полторы или две недели назад. Хожу уже нормально, без боли и рад, что самый тяжелый послеоперационный период позади. До полного восстановления еще далеко, но оно, тем не менее, идет быстрыми темпами. Все организовано очень профессионально: доктора ПФК ЦСКА, оперировавший меня хирург из Финляндии и мой исландский реабилитолог находятся в постоянном контакте.

Уже возвращается мышечная масса, сейчас я выполняю кардиотренировки и очень этому рад. Меня убивало, когда я не мог нормально двигаться: все время хотелось бежать, ходить, крутить велосипед, нагружать сердце, давать работу мышцам. Сегодня в Австрии занимался в бассейне, также мне уже разрешены велотренажеры, определенная работа в зале. Возвращаюсь к спортивным реалиям, воодушевлен этим!

В Австрию я приехал по двум причинам — показаться армейским докторам и реабилитологам, получить их консультации, а еще — безумно соскучился по всей команде. Увиделся с новым тренером, с ребятами, с персоналом, и настроение стало еще лучше!

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Leha-ha50
Leha-ha50
27 июня в 21:33
Главное - не форсировать события, все пусть идет по плану.
Мы терпеливые, мы подождем.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
27 июня в 21:30
Здоровья Маге!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
27 июня в 19:53
Хорошая новость, выздоравливай скорее, заждались.
ermak6848
ermak6848
27 июня в 18:31
Выздоравливай !!!
1-я конная
1-я конная ответ ДСА (раскрыть)
27 июня в 18:26
А что - за спартаковский недолечивают?
ДСА
ДСА
27 июня в 18:21
Хорошо за армейский счёт лечиться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 июня в 18:12
Ждём Хордура с нетерпением.
Ironigor
Ironigor
27 июня в 18:10
Будь здоров парнишка !!! Ждём тебя с нетерпением в команду !!!
Великолепный
Великолепный
27 июня в 18:07
Побыстрей долечивайся и присоединяйся к команде уже на поле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 июня в 18:05
Скорейшего возврашения в строй!
oFANATo
oFANATo
27 июня в 18:04
С прибытием, Хордур!
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