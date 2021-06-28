«Зенит» отправился на сборы в Австрию

«Зенит» отправился на тренировочные сборы в Австрию.
В общей сложности на сбор отправились 19 футболистов: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов, Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков, Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов и Аким Белохонов.
Игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.
Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.
Тренировочные сборы «Зенита» в Австрии пройдут с 28 июня по 11 июля.
Ранее стало известно, что Андрей Лунёв покинет клуб в нынешнее трансферное окно.
Австрия резиновая что-ли! Все отправились туда мастерство искать.
Австрия резиновая что-ли! Все отправились туда мастерство искать.
У нас то сборы не сборятся....сугробы в июне по пояс лежат...
Кровь из носу надо бабосы потратить на все эти бизнес-классы,5 звёзд,аренды полей....
Лучше б напа купили вместо выигрывателя воздушных единоборств и деклассатора Тамбова......
У нас то сборы не сборятся....сугробы в июне по пояс лежат...
Кровь из носу надо бабосы потратить на все эти бизнес-классы,5 звёзд,аренды полей....
Лучше б напа купили вместо выигрывателя воздушных единоборств и деклассатора Тамбова......
Сборники наши не слишком то и устали, но своё возьмут по отпуску :)
На Кубке Америки у нас всего один представитель, на Евро тоже один остался.
А вот потерять Лунёва обидно, нужно срочно искать замену, причём паспортиста.
Склоняюсь к Лантратову, Сафонова вряд ли отдадут...
Сборники наши не слишком то и устали, но своё возьмут по отпуску :)
На Кубке Америки у нас всего один представитель, на Евро тоже один остался.
А вот потерять Лунёва обидно, нужно срочно искать замену, причём паспортиста.
Склоняюсь к Лантратову, Сафонова вряд ли отдадут...