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«Зенит» отправился на сборы в Австрию

28 июня 2021, 11:51

«Зенит» отправился на тренировочные сборы в Австрию.

В общей сложности на сбор отправились 19 футболистов: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов, Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков, Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов и Аким Белохонов.

Игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ-2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.

Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.

Тренировочные сборы «Зенита» в Австрии пройдут с 28 июня по 11 июля.

Ранее стало известно, что Андрей Лунёв покинет клуб в нынешнее трансферное окно.

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Zenit_84
Zenit_84
28 июня в 15:03
Хороших спаррингов!
Adolf33
Adolf33 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
28 июня в 13:48
Но "снится им трава у дома: зеленая, зеленая трава"...

Австрия резиновая что-ли! Все отправились туда мастерство искать.
Бубнин
Бубнин
28 июня в 13:09, ред.
В свое маленькое Евро играть поехали, на взрослое пока не пускают.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 июня в 12:31
Удачных сборов!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 июня в 12:26, ред.
Ещё одним родная трава жестка...поля кривы...воздух тяжёл...
У нас то сборы не сборятся....сугробы в июне по пояс лежат...
Кровь из носу надо бабосы потратить на все эти бизнес-классы,5 звёзд,аренды полей....
Лучше б напа купили вместо выигрывателя воздушных единоборств и деклассатора Тамбова......
sv_1969
sv_1969
28 июня в 12:25
Вперед за 4-м местом в ЛЧ!Ну а Россию уже взяли)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 июня в 12:18
Несколько незнакомых фамилий, это радует.
Сборники наши не слишком то и устали, но своё возьмут по отпуску :)
На Кубке Америки у нас всего один представитель, на Евро тоже один остался.
А вот потерять Лунёва обидно, нужно срочно искать замену, причём паспортиста.
Склоняюсь к Лантратову, Сафонова вряд ли отдадут...
протон1
протон1
28 июня в 12:05
смотреть на внутренний чемпионат тошно после провала на евро. оставайтесь в австрии.
mihaluch
mihaluch
28 июня в 12:05
Зениту срочно нужен вратарь.
КЭТиК
КЭТиК
28 июня в 11:58
У многих есть шанс себя проявить пока сборников нет.
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