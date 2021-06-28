«Зенит» отправился на сборы в Австрию

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28 июня 2021, 11:51

«Зенит» отправился на тренировочные сборы в Австрию.

В общей сложности на сбор отправились 19 футболистов: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Сандрачук, Илья Скроботов, Вендел, Малком, Алексей Сутормин, Андрей Мостовой, Александр Ерохин, Кирилл Кравцов, Вадим Симутенков, Себастьян Дриусси, Роман Ногтев, Илья Родионов и Аким Белохонов.

Игроки сборной России — Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, выступавшие на Евро-2020, присоединятся к команде через неделю. Сердар Азмун, игравший за сборную Ирана в отборочном цикле ЧМ -2022 и Кубка Азии, прилетит в Австрию 30 июня.

Вильмар Барриос продолжает выступать на Кубке Америки, Деян Ловрен — на Евро-2020.

Тренировочные сборы «Зенита» в Австрии пройдут с 28 июня по 11 июля.

Ранее стало известно, что Андрей Лунёв покинет клуб в нынешнее трансферное окно.